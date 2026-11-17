Гибралтар - Мальта 16 ноября обзор матча
Дата публикации: 17-11-2026
Гибралтар
1 : 1
Мальта
События матча Гибралтар - Мальта
7'
Николас Позо
19'
⚽
Курт Шоу (0 - 1)
30'
Грэм Торрилья
64'
⇄
Джесси Гомес / Дилан Борге
64'
⇄
Карлос Ричардс / Леон Мейсон
75'
⇄
Лиам Джессоп / Киан Ронан
75'
⇄
Хан Стивенс / Николас Позо
77'
⇄
Кевин Каннаво / Джозеф Мбонг
77'
⇄
Пол Мбонг / Тедди Теума
81'
⚽
Карлос Ричардс (1 - 1)
84'
⇄
Бэзил Тума / Ильяс Шуареф
84'
⇄
Янник Янкам / Брэндон Пайбер
88'
⇄
Патрик Макклафферти / Луи Энсли
89'
⇄
Габриэль Ментц / Хуан Карлос Корбалан
Составы команд
Гибралтар
Мальта
|23
|вр
|Джейлен Хэнкинс
|8
|зщ
|Киан Ронан
75'
|12
|зщ
|Лу Эннсли
88'
|6
|зщ
|Бернарду Лопеш
|3
|зщ
|Джулиан Валарино
|5
|пз
|Дэн Бент
|22
|пз
|Грэм Торилья
|4
|пз
|Николас Позо
75'
|19
|пз
|Leon Mason
64'
|11
|пз
|Джеймс Сканлон
|9
|нп
|Дилан Борхе
64'
|7
|зщ
|Карлос Ричардс
64'
|15
|пз
|Джесси Гомес
64'
|16
|пз
|Han Stevens
75'
|17
|нп
|Лиам Джессоп
75'
|2
|зщ
|Пэдди Макклафферти
88'
|1
|вр
|Анри Бонелло
|5
|зщ
|Курт Шоу
|13
|зщ
|Энрико Пепе
|3
|зщ
|Райан Камензули
|21
|пз
|Хуан Корбалан
89'
|6
|пз
|Мэттью Гийомье
|7
|пз
|Джозеф Мбонг
77'
|10
|пз
|Тедди Теума
77'
|20
|пз
|Ильяс Шуареф
84'
|9
|нп
|Брандон Пайбер
84'
|11
|нп
|Ирвин Кардона
|8
|пз
|Пол Мбонг
77'
|14
|нп
|Кевин Каннаво
77'
|23
|пз
|Янник Янкам
84'
|17
|нп
|Базил Тума
84'
|4
|зщ
|Габриел Борер Менц
89'
Запасные
|1
|вр
|Брэдли Банда
|13
|вр
|Харри Виктор
|20
|зщ
|Итан Бритто
|10
|пз
|Хулиан Дель Рио
|21
|пз
|Джереми Перера
|14
|Luke Schofield
|18
|Jayvan Garro
|12
|вр
|Джеймс Сиссонс
|2
|зщ
|Карло Дзаммит Лонарделли
|15
|зщ
|Майлз Бирман
|22
|зщ
|Зак Мускат
|18
|пз
|Стивен Пизани
|19
|пз
|Кейон Эвурум
|16
|Dylan Ciappara
Главные тренеры
|Скотт Уайзман
|Эмилио Де Лео
Голы
Курт Шоу
0:1
19'
Карлос Ричардс
Джеймс Сканлон
1:1
81'
Наказания
Николас Позо
7'
Грэм Торилья
30'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Гибралтар - Мальта, который состоялся 16 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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