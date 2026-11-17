Гибралтар - Мальта 16 ноября обзор матча Дата публикации: 17-11-2026 Гибралтар 1 : 1 Мальта События матча Гибралтар - Мальта 7' Николас Позо 19' ⚽ Курт Шоу (0 - 1) 30' Грэм Торрилья 64' ⇄ Джесси Гомес / Дилан Борге 64' ⇄ Карлос Ричардс / Леон Мейсон 75' ⇄ Лиам Джессоп / Киан Ронан 75' ⇄ Хан Стивенс / Николас Позо 77' ⇄ Кевин Каннаво / Джозеф Мбонг 77' ⇄ Пол Мбонг / Тедди Теума 81' ⚽ Карлос Ричардс (1 - 1) 84' ⇄ Бэзил Тума / Ильяс Шуареф 84' ⇄ Янник Янкам / Брэндон Пайбер 88' ⇄ Патрик Макклафферти / Луи Энсли 89' ⇄ Габриэль Ментц / Хуан Карлос Корбалан Составы команд Гибралтар Мальта 23 вр Джейлен Хэнкинс 8 зщ Киан Ронан 75' 12 зщ Лу Эннсли 88' 6 зщ Бернарду Лопеш 3 зщ Джулиан Валарино 5 пз Дэн Бент 22 пз Грэм Торилья 4 пз Николас Позо 75' 19 пз Leon Mason 64' 11 пз Джеймс Сканлон 9 нп Дилан Борхе 64' 7 зщ Карлос Ричардс 64' 15 пз Джесси Гомес 64' 16 пз Han Stevens 75' 17 нп Лиам Джессоп 75' 2 зщ Пэдди Макклафферти 88' 1 вр Анри Бонелло 5 зщ Курт Шоу 13 зщ Энрико Пепе 3 зщ Райан Камензули 21 пз Хуан Корбалан 89' 6 пз Мэттью Гийомье 7 пз Джозеф Мбонг 77' 10 пз Тедди Теума 77' 20 пз Ильяс Шуареф 84' 9 нп Брандон Пайбер 84' 11 нп Ирвин Кардона 8 пз Пол Мбонг 77' 14 нп Кевин Каннаво 77' 23 пз Янник Янкам 84' 17 нп Базил Тума 84' 4 зщ Габриел Борер Менц 89' Запасные 1 вр Брэдли Банда 13 вр Харри Виктор 20 зщ Итан Бритто 10 пз Хулиан Дель Рио 21 пз Джереми Перера 14 Luke Schofield 18 Jayvan Garro 12 вр Джеймс Сиссонс 2 зщ Карло Дзаммит Лонарделли 15 зщ Майлз Бирман 22 зщ Зак Мускат 18 пз Стивен Пизани 19 пз Кейон Эвурум 16 Dylan Ciappara Главные тренеры Скотт Уайзман Эмилио Де Лео Голы Курт Шоу 0:1 19' Карлос Ричардс Джеймс Сканлон 1:1 81' Наказания Николас Позо 7' Грэм Торилья 30'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Гибралтар - Мальта, который состоялся 16 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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