Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 22 ноября обзор матча
Дата публикации: 22-11-2026
Ливерпуль
0 : 0
Ман Юнайтед
События матча Ливерпуль ФК - Манчестер Юнайтед
8'
Лени ЙороПрямое удаление
10'
⚽
Доминик Собослаи (1 - 0)
13'
⚽
Флориан Вирц (2 - 0)
22'
⇄
Гарри Магуайр / Бриан Мбемо
46'
⇄
Джошуа Зиркзе / Матеус Кунья
62'
Брэдли Баркола
65'
⇄
Мейсон Маунт / Юри Тилеманс
65'
⇄
Нуссаир Мазрауи / Патрик Доргу
66'
⚽
Рио Нгумоха (3 - 0)
72'
⇄
Трей Ньони / Алексис Мак Аллистер
72'
⇄
Виктор Муньос / Брэдли Баркола
78'
⇄
Джереми Фримпонг / Рио Нгумоха
82'
⚽
Виктор Муньос (4 - 0)
85'
⇄
Джо Гомес / Рональд Араухо
85'
⇄
Льюис Кумас / Александер Исак
87'
⇄
Андрей Сантос / Кобби Мейну
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, который состоялся 22 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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