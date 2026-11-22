Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 22 ноября обзор матча Дата публикации: 22-11-2026 Ливерпуль 0 : 0 Ман Юнайтед События матча Ливерпуль ФК - Манчестер Юнайтед 8' Лени Йоро Прямое удаление 10' ⚽ Доминик Собослаи (1 - 0) 13' ⚽ Флориан Вирц (2 - 0) 22' ⇄ Гарри Магуайр / Бриан Мбемо 46' ⇄ Джошуа Зиркзе / Матеус Кунья 62' Брэдли Баркола 65' ⇄ Мейсон Маунт / Юри Тилеманс 65' ⇄ Нуссаир Мазрауи / Патрик Доргу 66' ⚽ Рио Нгумоха (3 - 0) 72' ⇄ Трей Ньони / Алексис Мак Аллистер 72' ⇄ Виктор Муньос / Брэдли Баркола 78' ⇄ Джереми Фримпонг / Рио Нгумоха 82' ⚽ Виктор Муньос (4 - 0) 85' ⇄ Джо Гомес / Рональд Араухо 85' ⇄ Льюис Кумас / Александер Исак 87' ⇄ Андрей Сантос / Кобби Мейну

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, который состоялся 22 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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