Дата публикации: 22-11-2026 22:25

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд не смог остаться в стороне от скандала, разгоревшегося в Мюнхене. Бывший защитник сборной Англии резко раскритиковал члена наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнца Румменигге за его публичные рассуждения о будущем Джамала Мусиалы на фоне тяжёлых проблем со здоровьем игрока.

«Поговорите с ним, а не с прессой»: суть претензий Фердинанда

Рио Фердинанд, известный своей прямотой, обвинил руководство немецкого гранда в нарушении профессиональной этики. По мнению британца, финансовые вопросы, связанные с травмами, должны обсуждаться за закрытыми дверями.

«Если они хотят договориться о более разумных условиях для клуба в будущем из-за проблем со здоровьем у Джамала, то, конечно, следует поговорить с ним и его командой, а не с прессой», — написал Фердинанд на своей странице в соцсети X.

«Ситуация и так трудна»: защита игрока

Экс-футболист подчеркнул, что Мусиала и так находится в уязвимом положении. Публичное обсуждение его контракта и здоровья со стороны топ-менеджмента лишь усугубляет психологическое давление на 23-летнего таланта.

«Эта ситуация, должно быть, и так достаточно трудна для Джамала, без того, чтобы СМИ и официальные лица клуба обсуждали её публично», — отметил Рио.

«Не похоже на „Баварию“»: удар по репутации клуба

Особое возмущение у Фердинанда вызвал контраст между статусом «Баварии» и её текущими действиями. Он напомнил, что мюнхенский клуб всегда считался образцом благородства и стабильности в европейском футболе.

«„Бавария“ — один из клубов, которые всегда вели себя достойно, которым многие восхищались. К сожалению, в этой ситуации это совсем не похоже на „Баварию“», — подытожил англичанин, давая понять, что Румменигге уронил престиж великого клуба.

Контекст: что сказал Румменигге?

Напомним, что поводом для гнева Фердинанда стало интервью Карл-Хайнца Румменигге. Высокопоставленный функционер заявил, что из-за неврологических проблем (обмороков) Мусиале будет «трудно вернуться на прежний уровень», и прозрачно намекнул, что текущая зарплата игрока в такой ситуации «экономически неоправданна». Фердинанд дал понять: так дела не делаются, даже если ты — «Бавария».