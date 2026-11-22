Дата публикации: 22-11-2026 22:29

Плей-офф МЛС начался с громкого скандала, в центре которого оказался главная звезда лиги. В матче между «Интер Майами» и «Коламбус Крю», который завершился разгромным поражением хозяев со счётом 0:3, Лионель Месси допустил несвойственный себе срыв. В добавленное к первому тайму время аргентинец намеренно кинул мяч в лицо чилийскому форварду гостей Гонсало Тапии.

Хронология конфликта: 0:1 на табло и вспышка гнева

Инцидент произошёл на самом излёте первого тайма. «Интер Майами» проигрывал со счётом 0:1 и пытался отыграться. Лионель Месси готовился ввести мяч в игру из-за боковой линии. Вместо обычного вбрасывания аргентинец, находясь в явном раздражении от хода игры, прицельно бросил снаряд в лицо чилийцу Гонсало Тапии, который находился рядом. Судья расценил это как неспортивное поведение и наградил Месси жёлтой карточкой.

Дубль Тапии: ирония судьбы или месть?

Ситуация выглядит особенно неприятно для «Майами» из-за итоговой статистики Тапии. Чилийский нападающий не просто стерпел провокацию, но и стал главным могильщиком команды Месси. Гонсало Тапия оформил дубль, забив второй и третий голы своей команды, и фактически в одиночку уничтожил надежды «Интер Майами» на удачный исход первого матча.

0:3 на «Чейз Стэдиум»: «Коламбус» доминирует

Счёт 0:3 не отражает даже всего превосходства «Коламбуса». Гости полностью переиграли действующего чемпиона МЛС. Для «Интер Майами» это тревожный звонок: команда выглядела разобранной, а удаление (в другом эпизоде) и жёлтая карточка Месси только подчеркнули потерю контроля над игрой. «Коламбус» же показал, что приехал за результатом, а не за автографами.

Что дальше: 28 ноября и шанс на камбэк

Плей-офф МЛС состоит из двухматчевых противостояний, поэтому «Интер Майами» ещё не вылетел, но оказался в критической ситуации.

- Ответный матч: 28 ноября команды встретятся снова. Теперь «Интер Майами» обязан забивать минимум три мяча, чтобы перевести игру в овертайм, и при этом не пропустить.

- Психология: Главной интригой станет то, как Месси отреагирует на этот провал. Сможет ли он взять себя в руки и повести команду за собой, или эмоции снова возьмут верх? Ответная игра обещает быть максимально жёсткой.