Интер - Кальяри 17 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Кальяри, которое состоится 17 Апреля 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Ян Зоммер
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|2
|зщ
|Дензел Думфрис
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|23
|пз
|Николо Барелла
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|94
|нп
|Франческо Эспозито
|1
|вр
|Элия Каприле
|33
|зщ
|Адам Оберт
|26
|зщ
|Йерри Мина
|15
|зщ
|Хуан Родригес
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|10
|пз
|Джанлука Гаэтано
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|8
|пз
|Мишель Адопо
|2
|нп
|Марко Палестра
|29
|нп
|Дженнаро Боррелли
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|Кристиан Киву
|Фабио Пизакане
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|12.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|3 : 1
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 3
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|28.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 2
|15.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 3
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|4 : 0
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 3
|26.01.2020
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|75
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|32
|66
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|32
|63
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|60
| 5
Лига Европы
|Комо
|32
|58
| 6
Лига конференций
|Рома
|32
|57
|7
|Аталанта
|32
|53
|8
|Болонья
|32
|48
|9
|Лацио
|32
|44
|10
|Удинезе
|32
|43
|11
|Сассуоло
|32
|42
|12
|Торино
|32
|39
|13
|Дженоа
|32
|36
|14
|Парма
|32
|36
|15
|Фиорентина
|32
|35
|16
|Кальяри
|32
|33
|17
|Кремонезе
|32
|27
| 18
Зона вылета
|Лечче
|32
|27
| 19
Зона вылета
|Верона
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Пиза
|32
|18