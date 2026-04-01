Интер - Кальяри 17 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
17 Апреля 2026 года в 21:45 (+03:00). , 33-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Интер М
Кальяри

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Кальяри, которое состоится 17 Апреля 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Кальяри
1 Швейцария вр Ян Зоммер
15 Италия зщ Франческо Ачерби
95 Италия зщ Алессандро Бастони
2 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
32 Италия зщ Федерико Димарко
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
23 Италия пз Николо Барелла
7 Польша пз Пётр Зелиньски
9 Франция нп Маркус Тюрам
94 Италия нп Франческо Эспозито
1 Италия вр Элия Каприле
33 Словакия зщ Адам Оберт
26 Колумбия зщ Йерри Мина
15 Уругвай зщ Хуан Родригес
90 Италия пз Майкл Фолоруншо
10 Италия пз Джанлука Гаэтано
14 Италия пз Алессандро Дейола
8 Франция пз Мишель Адопо
2 Италия нп Марко Палестра
29 Италия нп Дженнаро Боррелли
94 Италия нп Себастьяно Эспозито
Главные тренеры
Румыния Кристиан Киву
Италия Фабио Пизакане
История личных встреч
27.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур Кальяри0 : 2Интер М
12.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур Интер М3 : 1Кальяри
28.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Кальяри0 : 3Интер М
14.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Интер М2 : 2Кальяри
28.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Кальяри0 : 2Интер М
15.05.2022 Италия - Серия А 37-й тур Кальяри1 : 3Интер М
12.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур Интер М4 : 0Кальяри
11.04.2021 Италия - Серия А 30-й тур Интер М1 : 0Кальяри
13.12.2020 Италия - Серия А 11-й тур Кальяри1 : 3Интер М
26.01.2020 Италия - Серия А 21-й тур Интер М1 : 1Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3275
2
Лига чемпионов
Наполи3266
3
Лига чемпионов
Милан3263
4
Лига чемпионов
Ювентус3260
5
Лига Европы
Комо3258
6
Лига конференций
Рома3257
7 Аталанта3253
8 Болонья3248
9 Лацио3244
10 Удинезе3243
11 Сассуоло3242
12 Торино3239
13 Дженоа3236
14 Парма3236
15 Фиорентина3235
16 Кальяри3233
17 Кремонезе3227
18
Зона вылета
Лечче3227
19
Зона вылета
Верона3218
20
Зона вылета
Пиза3218

