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Манчестер Юнайтед - Милан 15 Августа прямая трансляция

15 Августа 2026 года в 17:45 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Манчестер Юнайтед
Милан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Милан, которое состоится 15 Августа 2026 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
Англия Майкл Кэррик
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
18.03.2021 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Милан0 : 1Манчестер Юнайтед
11.03.2021 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Манчестер Юнайтед1 : 1Милан
03.08.2019 Международный кубок чемпионов - 2019 Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед2 : 2 5 : 4Милан
26.07.2018 Международный кубок чемпионов - 2018 Международный кубок чемпионов Милан1 : 1 8 : 9Манчестер Юнайтед
10.03.2010 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Манчестер Юнайтед4 : 0Милан
16.02.2010 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Милан2 : 3Манчестер Юнайтед
02.05.2007 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Милан3 : 0Манчестер Юнайтед
24.04.2007 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Манчестер Юнайтед3 : 2Милан
Кто победит?
6 голосов болельщиков
Манчестер Юнайтед
67%
Ничья
17%
Милан
17%

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