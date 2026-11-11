Звезда «Реала» Беллингем откровенно высказался о жизни за пределами футбола
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем рассказал о том, с какими трудностями сталкивается за пределами футбольного поля. В интервью журналу Vogue 23-летний футболист признался, что до сих пор не освоил некоторые обычные бытовые навыки, в частности приготовление еды и вождение автомобиля.
Англичанин не скрывает, что в повседневной жизни во многом зависит от помощи окружающих. Когда речь заходит о делах по дому или других практических вопросах, он обращается к родственникам, друзьям и людям, которые помогают ему в организации быта. Сам Беллингем с юмором признаёт, что за пределами профессиональной деятельности его самостоятельность пока оставляет желать лучшего.
«Я не умею готовить и водить машину. В своём деле я довольно неплох, но во всём остальном? Не очень. Полагаюсь в чём-то на друзей и родных, когда мне нужно что-то сделать: повара, уборщицу, маму — кого угодно. Так всё и происходит», — приводит слова футболиста Vogue.
Беллингем объяснил, что причина таких пробелов в обычной жизни связана прежде всего с плотным графиком профессионального спортсмена. Подготовка к матчам, тренировки и другие обязательства занимают практически всё его время. В результате на освоение повседневных навыков, которыми многие занимаются ещё в юности, у полузащитника пока не хватает времени.
«Каждый день я уделяю работе очень много времени, буквально с утра до вечера, а когда возвращаюсь домой, понимаю, что отстал в плане некоторых бытовых моментов. Но я уверен, что на это у меня ещё есть время», — добавил англичанин.
При этом Беллингем разделяет свою зрелость как профессионального футболиста и личное развитие. На поле он чувствует себя опытным игроком, поскольку уже провёл почти 400 матчей на взрослом уровне. Однако за пределами футбола, по собственному признанию, ему ещё предстоит многому научиться.
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