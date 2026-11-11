Сёмин готов обсудить предложение «Локомотива» о возвращении в клуб 

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин не стал исключать возможность повторного назначения на пост наставника железнодорожников. 79-летний специалист заявил, что готов рассмотреть предложение клуба, если руководство обратится к нему с соответствующей инициативой.

В интервью Sport24 Сёмина спросили, согласился бы он вновь возглавить команду в случае приглашения. Тренер не стал давать однозначного ответа, но дал понять, что не отказывается от обсуждения такого варианта.

«Это вопрос не ко мне. Но если будет предложение, то будем в этом плане иметь разговор. К болельщикам „Локомотива“ я всегда относился очень хорошо, и они мне всегда помогали добиваться больших результатов», — приводит слова специалиста Sport24.

Интерес к возможному возвращению Сёмина возник на фоне неопределённости вокруг тренерского поста в московской команде. 6 ноября председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных объявил об уходе Михаила Галактионова после домашнего поражения от казанского «Рубина» со счётом 0:1 в 14-м туре РПЛ.

Однако на 10 ноября клуб официально не оформил расставание с наставником: на официальном сайте Галактионов по-прежнему значился главным тренером. По информации «Ведомостей», задержка связана с разногласиями по условиям расторжения контракта и размеру компенсации.

Сёмин — один из наиболее успешных наставников в истории «Локомотива». Он несколько раз возглавлял команду и приводил её к чемпионству России в 2002, 2004 и 2018 годах. Кроме того, под его руководством железнодорожники шесть раз выигрывали Кубок страны. Поэтому его возможное возвращение уже стало одной из обсуждаемых тем на фоне поиска выхода из сложной ситуации.