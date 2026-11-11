Эли Крупи стал главной трансферной целью «Арсенала» на январь 

Лондонский «Арсенал» намерен усилить атакующую линию во время зимнего трансферного окна. По информации The Independent, Микель Артета хочет получить в распоряжение скоростного флангового футболиста, способного самостоятельно продвигать мяч к чужим воротам и эффективно действовать в условиях ограниченного пространства.

Главным кандидатом на эту позицию считается 20-летний француз Эли Крупи, представляющий «Борнмут». В лондонском клубе рассматривают его как наиболее подходящий вариант, однако рассчитывать на быструю сделку будет непросто. «Борнмут» не горит желанием расставаться с нападающим в середине сезона и, вероятнее всего, предпочёл бы сохранить его до следующего лета.

Поэтому селекционная служба «Арсенала» изучает и другие кандидатуры. В список потенциальных приобретений вошли Алекс Баэна из мадридского «Атлетико», бразильский форвард «Реала» Эндрик и Антонио Нуса, выступающий за немецкий «РБ Лейпциг». Все четверо рассматриваются в качестве возможных вариантов для усиления флангов атаки, но конкретное предложение пока не гарантировано.

Важным условием для проведения трансфера может стать продажа одного из действующих игроков. По сведениям издания, финансовые возможности «Арсенала» для приобретения новичка во многом будут зависеть от того, удастся ли клубу сначала расстаться с кем-то из футболистов.

Одним из кандидатов на уход называется полузащитник Мартин Субименди. Интерес к испанцу проявляют мадридские «Реал» и «Атлетико», а также лондонский «Челси». Возможный переход хавбека способен обеспечить «канонирам» средства для покупки атакующего игрока. Кроме того, интерес мадридских клубов к Субименди может открыть пространство для переговоров о включении футболистов в обменную сделку.

Таким образом, январская трансферная кампания «Арсенала» будет зависеть не только от выбора подходящего вингера, но и от того, сможет ли клуб организовать продажу игрока основного состава. Пока Крупи остаётся приоритетной целью, однако вариант с его переходом зимой выглядит наиболее сложным.