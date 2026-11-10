Аарон Данкс может вернуться к работе с Кэрриком в «Манчестер Юнайтед» 

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность укрепления тренерского штаба Майкла Кэррика вместо немедленной смены главного тренера. Один из вариантов, обсуждаемых в клубе, — приглашение Аарона Данкса, который сейчас входит в штаб Венсана Компани в мюнхенской «Баварии».

По информации BBC, в «МЮ» изучают разные способы изменить ситуацию вокруг первой команды. Приглашение дополнительного специалиста может стать вариантом поддержки Кэррика, чьё положение осложнилось из-за неудачных результатов в Премьер-лиге. Речь идёт не о замене нынешнего наставника, а о возможном усилении его ближайшего окружения.

Кандидатура Данкса выглядит закономерной с учётом его предыдущего сотрудничества с Кэрриком. Они вместе работали в «Мидлсбро», где английский специалист входил в тренерский штаб бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед». Возможность перехода Данкса на «Олд Траффорд» обсуждалась ещё летом, однако тогда он остался в Германии. В «Баварию» англичанин перебрался в 2024 году вслед за Компани, с которым ранее сотрудничал в «Андерлехте».

Пока неизвестно, насколько реалистичен такой вариант. Данкс связан контрактом с мюнхенским клубом до 2029 года, а его уход в середине сезона потребовал бы договорённостей между сторонами. Кроме того, сам «Манчестер Юнайтед» ещё не принял окончательного решения относительно дальнейшей работы с Кэрриком.

Турнирное положение манкунианцев остаётся крайне тяжёлым. После десяти матчей чемпионата Англии команда набрала восемь очков и занимает 18-е место, находясь в зоне вылета. На её счету одна победа, пять ничьих и четыре поражения. Усиление тренерского штаба может стать одним из шагов, с помощью которых клуб рассчитывает изменить ход сезона.