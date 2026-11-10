04:08 ()
Свернуть список

Аарон Данкс может вернуться к работе с Кэрриком в «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 10-11-2026 23:57

Аарон Данкс может вернуться к работе с Кэрриком в «Манчестер Юнайтед» 

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность укрепления тренерского штаба Майкла Кэррика вместо немедленной смены главного тренера. Один из вариантов, обсуждаемых в клубе, — приглашение Аарона Данкса, который сейчас входит в штаб Венсана Компани в мюнхенской «Баварии».

По информации BBC, в «МЮ» изучают разные способы изменить ситуацию вокруг первой команды. Приглашение дополнительного специалиста может стать вариантом поддержки Кэррика, чьё положение осложнилось из-за неудачных результатов в Премьер-лиге. Речь идёт не о замене нынешнего наставника, а о возможном усилении его ближайшего окружения.

Кандидатура Данкса выглядит закономерной с учётом его предыдущего сотрудничества с Кэрриком. Они вместе работали в «Мидлсбро», где английский специалист входил в тренерский штаб бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед». Возможность перехода Данкса на «Олд Траффорд» обсуждалась ещё летом, однако тогда он остался в Германии. В «Баварию» англичанин перебрался в 2024 году вслед за Компани, с которым ранее сотрудничал в «Андерлехте».

Пока неизвестно, насколько реалистичен такой вариант. Данкс связан контрактом с мюнхенским клубом до 2029 года, а его уход в середине сезона потребовал бы договорённостей между сторонами. Кроме того, сам «Манчестер Юнайтед» ещё не принял окончательного решения относительно дальнейшей работы с Кэрриком.

Турнирное положение манкунианцев остаётся крайне тяжёлым. После десяти матчей чемпионата Англии команда набрала восемь очков и занимает 18-е место, находясь в зоне вылета. На её счету одна победа, пять ничьих и четыре поражения. Усиление тренерского штаба может стать одним из шагов, с помощью которых клуб рассчитывает изменить ход сезона.

Социальные комментарии Cackle
  • Нападающий «Динамо» Пономаренко пройдёт МРТ перед матчами сборной Украины
    Нападающий «Динамо» Пономаренко пройдёт МРТ перед матчами сборной Украины
    Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал ситуацию с нападающим киевского «Динамо» Матвеем Пономаренко, который не смог...
  • Кевин Кураньи сравнил Батракова с Ардой Гюлером и Нико Пасом
    Кевин Кураньи сравнил Батракова с Ардой Гюлером и Нико Пасом
    Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи высоко оценил игровые качества Алексея Батракова, который летом перебрался...
  • Моуринью опередил Симеоне и Матараццо в борьбе за звание тренера месяца
    Моуринью опередил Симеоне и Матараццо в борьбе за звание тренера месяца
    Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью получил индивидуальную награду по итогам октября. Пресс-служба Ла Лиги объявила португальского...
  • Чемпион мира Месут Озил попал в базу украинского сайта «Миротворец»
    Чемпион мира Месут Озил попал в базу украинского сайта «Миротворец»
    Бывший полузащитник сборной Германии Месут Озил, ставший чемпионом мира в 2014 году, внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец»*....
  • Кэррик может сохранить пост тренера «МЮ» несмотря на восьмиматчевую серию без побед
    Кэррик может сохранить пост тренера «МЮ» несмотря на восьмиматчевую серию без побед
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик пока сохраняет поддержку руководства и может продолжить работу с командой, несмотря на затянувшуюся...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close