Моуриньо может возглавить «Ньюкасл»: португалец - один из главных кандидатов

Дата публикации: 15-04-2026 21:18

Португальский специалист Жозе Моуриньо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. По информации источников, главный тренер «Бенфики» входит в число основных претендентов на пост наставника «Ньюкасла».

Сообщается, что руководство английского клуба рассматривает возможность смены главного тренера и уже оценивает потенциальные кандидатуры. Среди них Моуриньо занимает одно из приоритетных мест благодаря своему опыту и статусу в мировом футболе.

При этом интерес к специалисту проявляет не только клубный футбол. Его кандидатура также рассматривается в контексте возможного назначения в сборную Португалии, что может повлиять на дальнейшее развитие ситуации.

Текущий наставник «Ньюкасла» Эдди Хау продолжает работу с командой, однако результаты клуба в сезоне вызывают вопросы. После 32 туров АПЛ команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка и отставая от зоны еврокубков на пять баллов.

Ранее клуб уже проявлял активность на трансферном рынке, усилив состав новым вингером, однако это пока не позволило существенно улучшить турнирное положение. На этом фоне вариант с приглашением опытного тренера рассматривается как один из способов изменить ситуацию.