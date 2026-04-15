Каррагер назвал фаворита сердца: «Атлетико» заслуживает выиграть Лигу чемпионов

Дата публикации: 15-04-2026 21:07

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о том, какая команда, по его мнению, заслуживает победы в Лиге чемпионов. Эксперт выделил мадридский «Атлетико», отметив уникальный путь клуба и его достижения в последние годы.

Каррагер признался, что испытывает особые эмоции по отношению к «Атлетико», который вынужден конкурировать в одном городе с «Реалом» — одним из самых титулованных клубов мира. Он напомнил, что команда дважды проигрывала мадридцам в финалах Лиги чемпионов, и эти поражения, по его словам, были особенно болезненными.

Эксперт отметил, что хотел бы увидеть «Атлетико» победителем турнира, подчеркнув вклад главного тренера Диего Симеоне. По мнению Каррагера, аргентинский специалист на протяжении многих лет демонстрирует стабильные результаты, а его долгосрочная работа в клубе заслуживает уважения.

При этом он добавил, что, несмотря на симпатии, в текущем розыгрыше есть команды, которые выглядят сильнее на бумаге. Тем не менее, Каррагер считает, что «Атлетико» благодаря характеру и дисциплине способен бороться за самые высокие цели.

В четвертьфинале турнира мадридский клуб прошёл «Барселону» по сумме двух матчей (2:0, 1:2) и продолжает борьбу за трофей.