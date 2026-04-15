«Лион» нацелился на Битшиабу: защитник «Лейпцига» может сменить клуб летом

Дата публикации: 15-04-2026 21:06

Лионский «Олимпик» проявляет серьёзный интерес к защитнику «РБ Лейпциг» Эль-Шадаю Битшиабу. Французский клуб рассматривает 19-летнего игрока как один из приоритетных вариантов для усиления обороны в ближайшее трансферное окно.

По информации источников, «Лион» намерен предпринять конкретные шаги для подписания футболиста, который является воспитанником «Пари Сен-Жермен». Ранее, в зимнее трансферное окно, Битшиабу уже просил руководство немецкого клуба отпустить его, однако тогда получил отказ.

Ожидается, что летом ситуация может измениться, так как интерес к защитнику проявляют сразу несколько клубов. При этом «РБ Лейпциг» не спешит расставаться с игроком, чей контракт рассчитан до 2029 года.

Битшиабу перешёл в немецкий клуб в 2023 году из «ПСЖ», однако пока не сумел закрепиться в основном составе. В текущем сезоне он принял участие в 11 матчах во всех турнирах.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет около 15 миллионов евро, что делает его относительно доступным вариантом для клубов, заинтересованных в усилении линии обороны.

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

