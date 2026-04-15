«Атлетико» подколол Флика после вылета «Барселоны»: «Любим запах свежескошенной травы»

Дата публикации: 15-04-2026 21:08

Мадридский «Атлетико» с юмором отреагировал на жалобы главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика на состояние газона перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов. Немецкий специалист ранее выражал недовольство слишком высокой травой на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано», после чего поле было подстрижено.

После игры пресс-служба «Атлетико» опубликовала ироничное сообщение в социальных сетях, отметив, что команде «очень нравится запах свежескошенной травы по утрам». Этот комментарий стал своеобразным ответом на критику со стороны тренера соперника.

Несмотря на победу «Барселоны» в ответной встрече со счётом 2:1, по сумме двух матчей дальше прошёл именно «Атлетико», который ранее выиграл первый матч 2:0 и обеспечил себе выход в полуфинал турнира.

Теперь команда Диего Симеоне продолжит борьбу за трофей и встретится с победителем пары «Арсенал» — «Спортинг».