Нойер обошёл Месси по матчам в ЛЧ за один клуб: впереди только Касильяс

Дата публикации: 16-04-2026 01:05

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер принял участие в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» и установил новое достижение. Эта игра стала для немецкого вратаря 137-й в стартовом составе мюнхенского клуба в главном еврокубке.

Таким образом, Нойер превзошёл показатель бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, у которого на счету 136 матчей в стартовом составе одной команды в Лиге чемпионов.

Рекорд по этому показателю по-прежнему принадлежит легендарному голкиперу «Реала» Икеру Касильясу, который провёл 149 матчей в стартовом составе мадридского клуба в турнире.

Отметим, что обе команды уверенно прошли стадию 1/8 финала. «Реал» по сумме двух встреч обыграл «Манчестер Сити» со счётом 5:1, а «Бавария» разгромила «Аталанту» с общим счётом 10:2.

Нойер продолжает укреплять своё место среди величайших игроков в истории Лиги чемпионов и имеет все шансы приблизиться к абсолютному рекорду Касильяса.