Инфантино поддержал участие Ирана в ЧМ-2026: «Они должны приехать»

Дата публикации: 16-04-2026 01:06

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о возможном участии сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года, подчеркнув, что команда заслужила право выступить на турнире.

По словам главы организации, иранская сборная прошла квалификацию и должна представлять свою страну на мировом первенстве. Он отметил, что футболисты хотят играть, и их участие не должно ставиться под сомнение.

Ранее в Иране допускали вариант отказа от участия в турнире на фоне текущей геополитической ситуации. Однако позиция ФИФА остаётся однозначной — спортивный принцип должен быть приоритетом.

На групповом этапе чемпионата мира сборной Ирана предстоит сыграть в квартете G против Бельгии, Новой Зеландии и Египта.

Турнир пройдёт летом 2026 года сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла Францию в серии пенальти после ничьей 3:3 в основное время.

