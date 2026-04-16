«Арсенал» - «Спортинг»: нулевая ничья и уверенный выход лондонцев в полуфинал

Дата публикации: 16-04-2026 01:09

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Спортингом» завершился без забитых мячей — 0:0. Однако этого результата оказалось достаточно лондонскому клубу, чтобы пройти дальше за счёт победы в первой встрече (1:0).

Игра на «Эмирейтс» получилась напряжённой, но не слишком результативной. «Арсенал» с первых минут взял мяч под контроль и старался диктовать темп, однако взломать организованную оборону гостей так и не смог. Лондонцы действовали аккуратно, явно делая ставку на сохранение общего преимущества.

«Спортинг» выглядел достойно и не отсиживался в защите. Португальцы регулярно искали свои шансы в быстрых атаках и несколько раз серьёзно напрягали оборону хозяев. В отдельных эпизодах гости были даже ближе к голу, однако реализовать моменты им не удалось.

По ходу встречи команды обменивались опасными моментами, но ключевым фактором стала надёжность обороны. «Арсенал» грамотно контролировал игру без лишнего риска, тогда как «Спортингу» не хватило точности в завершающей стадии.

Во втором тайме характер матча не изменился: лондонцы продолжали играть прагматично, а гости постепенно увеличивали давление. Тем не менее, защита английского клуба выдержала, а вратарь уверенно справился со своими эпизодами.

В итоге нулевая ничья устроила «Арсенал», который благодаря минимальной победе в первом матче вышел в полуфинал турнира.

Таким образом, команда Микеля Артеты продолжает борьбу за трофей, демонстрируя зрелый и расчётливый футбол. «Спортинг» же покидает турнир, оставив после себя хорошее впечатление, но не сумев реализовать свои шансы в решающем матче.