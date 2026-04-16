«Барселона» предлагает обмен ради Бастони: «Интер» требует €60 млн

Дата публикации: 16-04-2026 22:45

«Барселона» продолжает активную работу по усилению центра обороны и не теряет интереса к защитнику «Интера» Алессандро Бастони. Каталонский клуб рассматривает различные варианты сделки и уже предложил включить в переговоры молодого латераля Эктора Форта.

По имеющейся информации, руководство «Барселоны» рассчитывает снизить финансовую нагрузку и готово использовать комбинированный вариант трансфера. В частности, каталонцы предлагают «Интеру» включить Форта в сделку в качестве частичной компенсации. 19-летний защитник сейчас выступает на правах аренды за «Эльче» и считается перспективным активом клуба.

При этом позиция «Интера» остаётся достаточно жёсткой. Итальянский клуб оценивает Бастони примерно в 60 миллионов евро и пока не дал понять, готов ли снижать цену даже с учётом возможного включения игрока в сделку. В Милане Бастони рассматривается как один из ключевых футболистов обороны, поэтому переговоры обещают быть непростыми.

Сам Форт в текущем сезоне провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2029 года, а рыночная стоимость оценивается примерно в 12 миллионов евро.

Интерес к Бастони со стороны «Барселоны» объясняется необходимостью укрепления защитной линии. Клуб ищет игрока, способного сразу усилить основу и вписаться в стиль игры команды. Итальянский защитник подходит под эти требования благодаря качествам при работе с мячом и уверенной игре в обороне.

Таким образом, возможный трансфер может стать одним из ключевых сюжетов ближайшего лета. Всё будет зависеть от готовности сторон идти на компромисс — как в финансовом плане, так и по структуре сделки.