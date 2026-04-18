«Интер Майами» не спешит с новым тренером: шанс получит Ойос

Интер Майами не планирует в ближайшее время назначать нового главного тренера после ухода Хавьер Маскерано. Руководство клуба решило взять паузу и внимательно оценить внутренние варианты, прежде чем принимать стратегическое решение.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, временно команду возглавил Гильермо Ойос, который получит полноценный шанс проявить себя. В ближайшие месяцы он будет отвечать за подготовку команды и результаты, что позволит руководству оценить его потенциал в роли постоянного наставника.

Такой подход говорит о желании клуба не торопиться с выбором, несмотря на наличие громких кандидатур на рынке. Ранее сообщалось, что «Интер Майами» рассматривал варианты с назначением Хави и Марсело Гальярдо, однако сейчас эти переговоры отложены.

На данный момент команда занимает третье место в Восточной конференции МЛС, набрав 12 очков в семи матчах. Результаты остаются достаточно стабильными, что даёт клубу время для взвешенного решения без давления срочности.

Таким образом, ближайший период станет определяющим для Ойоса. Если он сумеет убедить руководство результатами и качеством игры, «Интер Майами» может отказаться от поиска тренера со стороны и сделать ставку на внутренний ресурс.