Серж Гнабри выбыл на 3–4 месяца и пропустит чемпионат мира

Дата публикации: 19-04-2026 15:09

Нападающий Баварии и сборной Германии Серж Гнабри получил серьёзную травму и не сможет помочь национальной команде на предстоящем чемпионате мира.

У 30-летнего футболиста диагностирован разрыв приводящей мышцы правого бедра. По предварительным оценкам, восстановление займёт от трёх до четырёх месяцев, однако окончательные сроки будут зависеть от выбранного метода лечения — хирургического вмешательства или консервативной терапии.

Таким образом, Гнабри точно пропустит турнир, стартующий в июне, что становится ощутимой потерей для сборной Германии, рассчитывавшей на его опыт и универсальность в атаке.

В текущем сезоне форвард демонстрировал стабильную форму: он провёл 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач, оставаясь важной частью атакующей линии «Баварии».

Контракт Гнабри с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2028 года, а его рыночная стоимость оценивается примерно в 20 миллионов евро.

Отсутствие нападающего может повлиять как на планы сборной Германии на крупном турнире, так и на ротацию состава «Баварии» в ближайшие месяцы.