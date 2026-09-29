Ван Дейк может покинуть «Ливерпуль» и продолжить карьеру в «Реале» 

Дата публикации: 29-09-2026 23:26

Мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка следующим летом. Интерес испанского клуба связан с перспективой получить опытного футболиста без выплаты трансферной компенсации, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на британские СМИ.

Действующий контракт 35-летнего нидерландца с английским клубом рассчитан до лета 2027 года. При этом информация о возможном продлении соглашения пока отсутствует. Некоторые источники утверждают, что «Ливерпуль» вообще не планирует предлагать защитнику новый контракт.

На этом фоне всё больше клубов рассматривают вариант с приглашением Ван Дейка в качестве свободного агента. Помимо «Реала», в числе потенциальных претендентов называются «Милан», «Интер Майами» и «Галатасарай».

Для мадридского клуба такой трансфер вписывается в практику последних лет. Прошлым летом «Реал» уже усилил центральную линию обороны за счёт свободного агента из «Ливерпуля». Ибраима Конате покинул английскую команду и продолжил карьеру на «Сантьяго Бернабеу».

Ван Дейк в случае ухода из «Ливерпуля» также сможет выбрать новый клуб без необходимости согласовывать трансферную компенсацию. Однако окончательное решение будет зависеть от позиции английской команды и самого футболиста.

Пока нидерландский защитник продолжает выступать за «Ливерпуль», а вопрос о его будущем остаётся открытым. Если новое соглашение с клубом не будет подписано, летом 2027 года он сможет стать одним из наиболее опытных свободных агентов на трансферном рынке.

Источник: Mundo Deportivo