«Ливерпуль» одержал выездную победу над «Кристал Пэлас» в 10-м туре АПЛ 

«Ливерпуль» увёз три очка из Лондона, одолев «Кристал Пэлас» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Селхерст Парк» команда гостей добилась победы со счётом 3:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном.

Первый гол был забит незадолго до перерыва. На 40-й минуте Доминик Собослаи выполнил подачу со штрафного, а Алексис Мак Аллистер выиграл позицию у защитников и головой направил мяч в ворота Дина Хендерсона. Этот эпизод позволил мерсисайдцам уйти на перерыв с минимальным преимуществом.

Второй тайм начался с попыток «Кристал Пэлас» отыграться, однако на 54-й минуте хозяева пропустили снова. Брэдли Баркола прострелил в штрафную, где Флориан Вирц удачно завершил атаку точным ударом. Преимущество «Ливерпуля» стало более комфортным.

Развязка наступила в концовке основного времени. На 89-й минуте Александер Исак после передачи Вирца довёл счёт до 3:0. Лондонцы всё же сумели забить гол престижа: уже в компенсированное время Дарьо Осорио заработал пенальти, а Эдди Нкетиа уверенно реализовал одиннадцатиметровый на 90+5-й минуте.

После десяти сыгранных матчей «Ливерпуль» имеет в активе 18 очков и располагается на четвёртом месте в таблице АПЛ. Лидирует «Арсенал», набравший 27 баллов. «Кристал Пэлас» переживает неудачный отрезок чемпионата: команда заработала всего семь очков и занимает 19-ю позицию.