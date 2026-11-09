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«Астон Вилла» упустила победу над «Манчестер Юнайтед», ведя в два мяча за несколько минут до конца

Дата публикации: 09-11-2026 02:23

«Астон Вилла» упустила победу над «Манчестер Юнайтед» 

«Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» сыграли вничью в матче 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Встреча на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере завершилась со счётом 4:4. Главным арбитром поединка был Крис Кавана.

Гости начали матч с мощного рывка и уже к четвёртой минуте добились преимущества в два мяча. Сначала Алиссон открыл счёт, а вскоре Николас Джексон оказался первым на добивании после удара партнёра. Хозяева ответили ещё до перерыва: на 16-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти, а на 44-й Юри Тилеманс отправил мяч в сетку и восстановил равенство.

Однако после перерыва «Астон Вилла» вновь быстро вышла вперёд. На 48-й минуте Джон Макгинн уверенно исполнил одиннадцатиметровый, назначенный после нарушения на Алиссоне. Ещё через пять минут Леон Горецка воспользовался неразберихой у ворот «Манчестер Юнайтед» и сделал счёт 4:2 в пользу бирмингемцев.

Казалось, гости увезут с «Олд Траффорд» три очка, но концовка встречи изменила исход матча. На 90+2-й минуте Джошуа Зиркзее сократил отставание, замкнув передачу Патрика Доргу. А уже на 90+6-й минуте сам Доргу стал автором спасительного гола: полузащитник отправил мяч в ворота после подачи Бруну Фернандеша с углового. «МЮ» сумел избежать поражения, уступая сопернику в два мяча незадолго до финального свистка.

После десяти проведённых матчей «Манчестер Юнайтед» имеет в активе восемь очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Астон Вилла» с 13 баллами располагается на десятой позиции. Лидером чемпионата остаётся «Арсенал», набравший 27 очков.

Уточнение: по официальному отчёту «Астон Виллы», Алиссон забил уже на первой минуте, а Николас Джексон — на четвёртой. В исходном тексте оба гола объединены формулировкой «к четвёртой минуте».

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