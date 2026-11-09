«Шахтёр» и «Динамо» не забили друг другу в центральном матче 12-го тура УПЛ 

«Шахтёр» и киевское «Динамо» не смогли определить сильнейшего в центральной встрече 12-го тура чемпионата Украины сезона-2026/2027. Поединок, состоявшийся во Львове на стадионе «Арена Львов», завершился со счётом 0:0. При этом донецкой команде пришлось провести значительную часть второго тайма вдесятером.

До перерыва соперники имели возможности открыть счёт. В частности, голкипер «Шахтёра» Дмитрий Ризнык справился с ударом Назара Волошина, а Георгий Бущан не позволил отличиться Алиссону. Незадолго до окончания первой половины встречи бразильский футболист вновь оказался в центре внимания: после его дальнего удара мяч угодил в штангу ворот киевлян.

Ключевой эпизод произошёл на 53-й минуте. Защитник «горняков» Винисиус Тобиас ударил Владислава Дубинчака во время игрового столкновения и после вмешательства VAR получил прямую красную карточку. Оставшись в меньшинстве, хозяева были вынуждены сдерживать атаки соперника. «Динамо» попыталось использовать численное преимущество, однако превратить его в забитый мяч так и не сумело. Ризнык справился с несколькими ударами, а остальные попытки киевлян не достигли цели.

Нулевая ничья позволила «Шахтёру» довести количество набранных очков до 29. Донецкий клуб сохранил первое место в таблице УПЛ, опережая идущее вторым «Полесье» на один балл. У житомирской команды при этом остаётся матч в запасе. «Динамо» с 23 очками располагается на третьей позиции и также имеет игру в резерве.

Примечание по фактам: в исходном тексте указано имя Винисиус Аугусто, однако в протоколах и публикациях о матче удалённый защитник значится как Винисиус Тобиас. В рерайте использовано подтверждённое имя.