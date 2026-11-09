Вызов в сборную Египта лишил «Трабзонспор» Салаха на матч с «Зенитом»
Нападающий «Трабзонспора» Мохамед Салах не поможет турецкому клубу в товарищеском матче против «Зенита». Команды встретятся 15 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
Причиной отсутствия египтянина стала его занятость в национальной сборной. Салах получил официальный вызов на ноябрьские матчи квалификации Кубка африканских наций 2027 года. Египетской команде предстоит дважды сыграть с Малави: первая встреча состоится 13 ноября на домашнем поле, ответная запланирована на 17 ноября в гостях.
Календарь сборной не оставляет форварду возможности присоединиться к «Трабзонспору» на поездку в Россию. Товарищеская игра с петербургским клубом приходится непосредственно на период международных матчей, поэтому Салах будет находиться в распоряжении национальной команды.
Для «Зенита» предстоящая встреча станет возможностью проверить свои силы в противостоянии с турецким клубом во время паузы в национальных чемпионатах. Однако одного из наиболее известных футболистов «Трабзонспора» российские болельщики на поле не увидят.
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