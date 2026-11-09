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Ханс-Дитер Флик объяснил, за счёт чего «Барселона» победила «Атлетико»

Дата публикации: 09-11-2026 18:26

Ханс-Дитер Флик объяснил, за счёт чего «Барселона» победила «Атлетико» 

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвёл итоги гостевой победы над мадридским «Атлетико» в матче 12-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. Каталонцы выиграли со счётом 2:1, хотя по ходу встречи уступали в один мяч. Дубль Фермина Лопеса позволил гостям не только отыграться, но и увезти из Мадрида три очка.

Немецкий специалист высоко оценил характер команды и подчеркнул, что верит в возможности своих футболистов. При этом он напомнил, что чемпионская гонка только набирает обороты, а для достижения больших целей необходимо продолжать ежедневную работу.

«У нас есть всё необходимое, чтобы выигрывать такие матчи. Я очень верю в эту команду. Здесь непросто добиться победы, поэтому эти три очка имеют особое значение. Но впереди ещё долгий путь. Мы каждый день работаем, чтобы добиваться успеха и завоёвывать трофеи», — приводит слова Флика официальный сайт «Барселоны».

Наставник также объяснил одно из своих тактических решений. По первоначальному плану Френки де Йонг должен был занять позицию крайнего защитника, а затем заменить Марка Берналя, когда тот почувствует усталость. Флик остался доволен тем, как сработала эта задумка.

Отдельно тренер выделил изменения в действиях команды после перерыва. По его оценке, при равном счёте каталонцам удалось заметно улучшить прессинг. До этого футболисты «Барселоны» располагались слишком далеко от соперников и не могли создавать необходимое давление. Во второй половине встречи ситуация изменилась, что помогло гостям перехватить инициативу и довести матч до победы.

«Наш прессинг при счёте 1:1 был очень важен. До этого мы находились слишком далеко от соперника. Во втором тайме нам удалось исправить ситуацию», — отметил Флик.

После 12 туров «Барселона» набрала 33 очка и вернулась на первое место в таблице чемпионата Испании. Вторую позицию занимает мадридский «Реал» с 30 баллами, а «Атлетико» располагается на третьей строчке, имея в активе 28 очков.

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