Энрике объяснил, чего ждёт от Забарного в «ПСЖ» 

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал выступление Ильи Забарного в матче 10-го тура чемпионата Франции против «Труа». Украинский защитник забил единственный мяч встречи и обеспечил парижанам победу со счётом 1:0. После игры испанский специалист отметил, что футболист постепенно прибавляет и становится увереннее.

Отвечая на вопрос о прогрессе Забарного, Энрике подчеркнул, что высоко оценивал его игру ещё до перехода в парижскую команду. В частности, тренер вспомнил выступление украинца в дополнительное время финала Лиги чемпионов прошлого сезона.

Приглашая защитника, «ПСЖ» рассчитывал получить футболиста, который способен приносить пользу как при владении мячом, так и при игре без него. По мнению наставника, Забарный соответствует этим ожиданиям и продолжает совершенствоваться.

«Когда мы приглашали Илью, рассчитывали получить центрального защитника с определёнными качествами: он хорошо работает с мячом и при этом надёжен в обороне. Сейчас он продолжает развиваться, а с каждой новой игрой становится всё увереннее. Мы удовлетворены тем, что он показывает», — приводит слова Энрике Culture PSG.

Вместе с похвалой тренер обозначил и свои требования к украинцу. Энрике рассчитывает, что Забарный сможет ещё больше влиять на игру команды. Гол в ворота «Труа» стал для специалиста дополнительным поводом отметить атакующие качества защитника: он способен подключаться к наступлению и эффективно действовать в чужой штрафной.

«Я рассчитываю на больший вклад от всех футболистов, включая Забарного. Сейчас особенно приятно, что именно он забил решающий мяч. Илья умеет эффективно подключаться к атакам и хорошо действует в штрафной соперника. Для нас это важный успех, и я доволен результатом», — добавил главный тренер парижан.

Забарный перебрался в «ПСЖ» из английского «Борнмута» летом 2025 года. Победа над «Труа» стала для него особенно заметным матчем: украинец не только помог команде сохранить преимущество, но и сам решил исход встречи своим голом.