Ули Хёнес усомнился, что Мусиала сможет вернуться на прежний уровень 

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес признался, что в клубе не уверены, сможет ли Джамал Мусиала полностью восстановить прежние игровые кондиции. Функционер рассказал о заболевании немецкого полузащитника и отметил, что медикаментозное лечение позволяет контролировать его состояние, однако не гарантирует возвращения к прежнему уровню.

«Мы оказались перед дилеммой. У него есть заболевание, которое невозможно просто вылечить, но его в определённой степени можно контролировать с помощью медикаментов. Но сможет ли он когда-либо вернуться на тот уровень игры, который показывал раньше…» — приводит слова Хёнеса Bayern & Germany.

Отдельно руководитель затронул финансовую сторону ситуации. Мусиала продолжает получать предусмотренную контрактом зарплату, хотя его дальнейшие спортивные перспективы остаются неопределёнными. Хёнес предложил представить, как выглядела бы попытка клуба пересмотреть соглашение на основании нынешних возможностей футболиста.

«Только представьте, если бы сейчас „Бавария“ решила поставить под сомнение его контракт и заявила: „То, что он способен показывать теперь, уже не соответствует тому, что было предусмотрено соглашением“», — отметил функционер. При этом Хёнес не объявлял о намерении клуба менять условия договора — он лишь обозначил сложность подобной ситуации.

Проблемы со здоровьем у Мусиалы стали особенно заметны в августе 2026 года. Полузащитник дважды терял сознание во время матчей с небольшим промежутком между эпизодами. После обследования у него выявили неврологическое расстройство, связанное с кратковременными приступами отсутствия сознания. В дальнейшем состояние игрока удавалось контролировать с помощью медикаментов.

Сейчас вопросы вызывает не только срок возвращения Мусиалы на поле, но и то, сможет ли он вновь демонстрировать футбол, благодаря которому считался одним из ведущих молодых игроков «Баварии» и сборной Германии.