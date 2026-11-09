«МЮ» повторил антирекорд 1986 года по продолжительности пребывания в зоне вылета 

«Манчестер Юнайтед» не сумел выбраться из зоны вылета английской Премьер-лиги после матча 10-го тура с «Астон Виллой». Встреча на «Олд Траффорд» завершилась результативной ничьей — 4:4. Несмотря на то что хозяева отыгрались с разницы в два мяча благодаря голам Джошуа Зиркзее и Патрика Доргу в компенсированное время, набранного очка оказалось недостаточно, чтобы покинуть тройку аутсайдеров.

Положение манкунианцев осложнилось ещё до начала встречи. Победа «Ноттингем Форест» над «Манчестер Сити» со счётом 3:1 опустила «Юнайтед» на 18-е место. После ничьей с «Астон Виллой» команда осталась там же: в её активе восемь очков после десяти туров.

По данным Opta, «Манчестер Юнайтед» гарантированно проведёт в зоне вылета как минимум 15 дней подряд. Следующий матч чемпионата команда сыграет только 22 ноября — на выезде против «Ливерпуля». До этой встречи у манкунианцев не будет возможности изменить своё положение в таблице.

Последний раз столь продолжительное пребывание клуба в тройке худших команд высшего английского дивизиона фиксировалось осенью 1986 года. Тогда «МЮ» провёл в опасной зоне 28 дней — с сентября по октябрь. Нынешняя серия станет самой длительной для клуба за последние 40 лет.

Старт сезона-2026/2027 складывается для команды крайне неудачно. После десяти туров у «Манчестер Юнайтед» всего одна победа, пять ничьих и четыре поражения. Восемь набранных очков оставляют клуб на 18-й позиции, и предстоящая пауза в чемпионате пройдёт для манкунианцев на фоне затянувшегося пребывания в зоне вылета.