Польша - Босния и Герцеговина (25.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Швеция - Румыния (25.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
25 сентября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
25 сентября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
Грузия - Северная Ирландия (25.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
25 сентября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
25 сентября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
Армения - Латвия (25.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
25 сентября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
25 сентября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
Сербия - Греция (24.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
24 сентября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
24 сентября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
Косово - Ирландия (24.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
24 сентября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
24 сентября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...