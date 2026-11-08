Наполи - Лацио (08.11.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Лацио и Наполи. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Gabriele Sciolti. Игра прошла на стадионе «Спортивный центр Формелло» в городе Формелло.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Лацио (схема 4-3-3): Лия Фримен, Лидия Консолини, Меган Коннолли, Карола Дзаннини, Мартина Заноли, Антоньетта Кастиелло, Мануэла Сьябика, Элеонора Гольдони, Ноэми Висентин, Нина Суфия Нгелеу, Карла Камачо.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Наполи на сегодняшнюю встречу: София Маннер, Дьейнаба Ндао, Текла Петтенуччо, Каролина Плейдруп, Микела Джордано, Мелисса Беллуччи, Габриэлла Лангелла, Элиша Сулола, Эмили Мече, Шанте-Мэри Домпиг, Кинга Козак.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 50-й минуте в составе Наполи поле покинул Элиша Сулола, а вместо него вышел Ная Михалич.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 54-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Мануэла Сьябика (Лацио).

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мануэла Сьябика на поле появился Эмма Мартин Керальт (Лацио).

На 58-й минуте в составе Лацио поле покинул Ноэми Висентин, а вместо него вышел Макарена Порталес.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Элеонора Гольдони на поле появился Марго Ле Муэль (Лацио).

На 81-й минуте в составе Лацио поле покинул Антоньетта Кастиелло, а вместо него вышел Джулия Элизабет Роддар.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Нина Суфия Нгелеу на поле появился Анна Лонгобарди (Лацио).

На 81-й минуте в составе Наполи поле покинул Эмили Мече, а вместо него вышел Алессия Каркасси.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Лацио и Наполи завершился вничью со счетом 0:0.

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