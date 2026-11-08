Чемпионат Англии 2025/26 | 10-й тур | Match Of The Day | Обзор матчей субботы Дата публикации: 08-11-2026

Предлагаем вашему вниманию запись передачи "Match Of The Day" - Обзор матчей субботы, эфир которой состоялся 7 ноября 2026 года. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Крылья Советов - Оренбург (08.11.2026) | Чемпионат России 2026/27

8 ноября 2026

Футбол - Чемпионат России... 8 ноября 2026Футбол - Чемпионат России...

Спортинг - Морейренсе (07.11.2026) | Чемпионат Португалии 2026/27

7 ноября 2026

Футбол - Чемпионат Португалии... 7 ноября 2026Футбол - Чемпионат Португалии...

Валенсия - Реал Мадрид (07.11.2026) | Чемпионат Испании 2026/27

7 ноября 2026

Футбол - Чемпионат Испании... 7 ноября 2026Футбол - Чемпионат Испании...

ПСЖ - Труа (07.11.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

7 ноября 2026

Футбол - Чемпионат Франции... 7 ноября 2026Футбол - Чемпионат Франции...