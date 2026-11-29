В воскресенье, 29 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Валенсия и Осасуна. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 16:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Хавьер Альберола Рохас. Игра прошла на стадионе «Месталья» в городе Валенсия.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Валенсия (схема 4-4-2): Столе Димитриевски, Арнау Мартинес, Сезар Таррега, Хосе Копете, Хосе Луис Гайя, Дани Раба, Гидо Родригес, Пепелу, Луис Риоха, Хавьер Герра, Умар Садик.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Осасуна на сегодняшнюю встречу: Серхио Эррера, Валентен Розье, Энцо Бойомо, Хорхе Эррандо, Диего Рико, Хон Монкайола, Мой Гомес, Джонатан Дубасин, Аймар Орос, Рауль Моро, Анте Будимир.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Javier Aguirre (Валенсия).

На 12-й минуте в карточку арбитра попал Гидо Родригес (Валенсия).

На 28-й минуте предупреждение получил Мой Гомес (Осасуна).

На 42-й минуте в карточку арбитра попал Луис Риоха (Валенсия).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 58-й минуте в составе Осасуна поле покинул Джонатан Дубасин, а вместо него вышел Рубен Гарсия.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Луис Риоха на поле появился Арно Данджума (Валенсия).

На 59-й минуте предупреждение получил Аймар Орос (Осасуна).

На 63-й минуте матча команда Осасуна открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Рубен Гарсия. Счет стал 0:1.

На 68-й минуте в составе Валенсия поле покинул Дани Раба, а вместо него вышел Давид Оторби.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Гидо Родригес на поле появился Уго Дуро (Валенсия).

На 71-й минуте в составе Осасуна поле покинул Аймар Орос, а вместо него вышел Лукас Торро.

На 74-й минуте поединка команда Валенсия сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Уго Дуро. Счет стал 1:1.

На 80-й минуте в карточку арбитра попал Сезар Таррега (Валенсия).

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Умар Садик на поле появился Аймар Бласкес (Валенсия).

На 86-й минуте в составе Осасуна поле покинул Хон Монкайола, а вместо него вышел Асьер Осамбела.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мой Гомес на поле появился Икер Муньос (Осасуна).

На 86-й минуте в составе Осасуна поле покинул Анте Будимир, а вместо него вышел Рауль Гарсия де Аро.

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Валенсия и Осасуна завершился вничью со счетом 1:1.

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