Бавария - Арсенал (21.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

В среду, 21 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Бавария и Арсенал. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Давиде Маса. Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» в городе Мюнхен.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Бавария (схема 4-2-3-1): Мануэль Нойер, Конрад Лаймер, Дайо Упамекано, Ким Мин Джэ, Йосип Станишич, Том Бишоф, Александар Павлович, Серж Гнабри, Исмаэль Сайбари, Альфонсо Дэвис, Гарри Кейн.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Арсенал на сегодняшнюю встречу: Давид Рая, Юрриен Тимбер, Эзри Конса, Габриэль Магальяйнс, Риккардо Калафьори, Мартин Эдегор, Бруно Гимарайнс, Деклан Райс, Букайо Сака, Кай Хаверц, Нони Мадуэке.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 10-й минуте в составе Арсенал последовала вынужденная замена: Букайо Сака уступил место Эберечи Эзе.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 13-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Кай Хаверц (Арсенал).

На 25-й минуте матча команда Арсенал открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Эберечи Эзе. Счет стал 0:1.

На 35-й минуте поединка команда Бавария сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Альфонсо Дэвис. Счет стал 1:1.

На 39-й минуте в карточку арбитра попал Эзри Конса (Арсенал).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ким Мин Джэ на поле появился Джонатан Та (Бавария).

На 61-й минуте поединка команда Бавария сумела выйти вперед. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Гарри Кейн. Счет стал 2:1.

На 68-й минуте в составе Бавария поле покинул Исмаэль Сайбари, а вместо него вышел Луис Диас.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Серж Гнабри на поле появился Леннарт Карл (Бавария).

На 68-й минуте в составе Арсенал поле покинул Кай Хаверц, а вместо него вышел Виктор Дьёкереш.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бруно Гимарайнс на поле появился Майлз Льюис-Скелли (Арсенал).

На 82-й минуте поединка команда Арсенал сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Деклан Райс. Счет стал 2:2.

На 85-й минуте в составе Арсенал поле покинул Мартин Эдегор, а вместо него вышел Микель Мерино.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Альфонсо Дэвис на поле появился Натаниэль Браун (Бавария).

На 90-й минуте в составе Бавария поле покинул Луис Диас, а вместо него вышел Бара Сапоко Ндиайе Ндиайе.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Бавария и Арсенал завершился вничью со счетом 2:2.

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