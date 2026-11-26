В среду, 25 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Пари Сен-Жермен и Рома. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Гленн Нюберг. Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в городе Париж.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Пари Сен-Жермен (схема 4-3-3): Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Илья Забарный, Виллиан Пачо, Нуну Мендеш, Жуан Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Магнес Аклиуш, Ферран Торрес, Сенни Майюлу.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Рома на сегодняшнюю встречу: Миле Свилар, Джанлука Манчини, Эван Ндика, Марио Эрмосо, Науэль Молина, Мартен де Рон, Ману Коне, Уэсли, Никколо Пизилли, Матиас Суле, Сантьяго Кастро.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 5-й минуте матча команда Рома открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Марио Эрмосо. Счет стал 0:1.

На 31-й минуте поединка команда Пари Сен-Жермен сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Илья Забарный. Счет стал 1:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 41-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Джанлука Манчини (Рома).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 59-й минуте в составе Пари Сен-Жермен поле покинул Нуну Мендеш, а вместо него вышел Уоррен Заир-Эмери.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ферран Торрес на поле появился Усман Дембеле (Пари Сен-Жермен).

На 60-й минуте в карточку арбитра попал Уэсли (Рома).

На 62-й минуте поединка команда Пари Сен-Жермен сумела выйти вперед. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Усман Дембеле. Счет стал 2:1.

На 62-й минуте в составе Рома поле покинул Ману Коне, а вместо него вышел Брайан Кристанте.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сантьяго Кастро на поле появился Пауло Дибала (Рома).

На 67-й минуте в составе Рома поле покинул Джанлука Манчини, а вместо него вышел Даниэле Гиларди.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Науэль Молина на поле появился Дониэлл Мален (Рома).

На 67-й минуте в составе Пари Сен-Жермен поле покинул Сенни Майюлу, а вместо него вышел Мика Годтс.

На 78-й минуте поединка команда Рома сумела сравнять счет. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Дониэлл Мален. Счет стал 2:2.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Магнес Аклиуш на поле появился Квентин Нджанту (Пари Сен-Жермен).

На 79-й минуте в составе Пари Сен-Жермен поле покинул Жуан Невеш, а вместо него вышел Лукас Эрнандес.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Матиас Суле на поле появился Эмануэле Лулли (Рома).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Пари Сен-Жермен и Рома завершился вничью со счетом 2:2.

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