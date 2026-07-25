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Динамо Москва - Крылья Советов 25 июля обзор матча

Дата публикации: 25-07-2026
Динамо М
Динамо М
0 : 0
Крылья Советов
Крылья Советов
Составы команд
Динамо М
Москва
Крылья Советов
Самара
99РоссияврАндрей Лунёв
7РоссиязщДмитрий Скопинцев
77'
55РоссиязщМаксим Осипенко
57БразилиязщДавид Рикардо
56РоссиязщЛеон Зайдензаль
10Бразилияпз Бителло
15РоссияпзДанил Глебов
74РоссияпзДаниил Фомин
63'
11БразилиянпАртур Гомес
77'
70РоссиянпКонстантин Тюкавин
91РоссиянпЯрослав Гладышев
63'
21РоссияпзАнтон Миранчук
63'
88РоссияпзВиктор Окишор
63'
8Бразилиязщ Рубенс
77'
33РоссиянпИван Сергеев
77'
30РоссияврСергей Песьяков
2БеларусьзщКирилл Печенин
15РоссиязщНиколай Рассказов
64'
23РоссиязщНикита Чернов
47РоссиязщСергей Божин
6РоссияпзСергей Бабкин
7СербияпзМихайло Баньяц
64'
8РоссияпзМаксим Витюгов
78'
11Босния и ГерцеговинапзАмар Рахманович
62'
22БразилияпзФернандо Костанца
19РоссиянпИван Олейников
88'
10СловениянпМартин Крамарич
62'
3ЧилизщТомас Гальдамес
64'
77РоссиянпДенис Макаров
64'
5ХорватиязщДоминик Ороз
78'
20РоссияпзКирилл Столбов
88'
Запасные
1РоссияврКурбан Расулов
31РоссияврИгорь Лещук
2УругвайзщНиколас Маричаль
5СербиязщМилан Майсторович
6ПарагвайзщРоберто Фернандес
50РоссияпзАлександр Кутицкий
52РоссияпзЕгор Смелов
17РоссиянпУльви Бабаев
39РоссияврЕвгений Фролов
80РоссияврНикита Кокарев
18РоссиязщИван Лепский
72ИспаниязщДани Фернандес
9НигериянпЧинеду Джеффри
73РоссиянпВладислав Шитов
91РоссиянпВладимир Игнатенко
Главные тренеры
ГерманияСандро Шварц
РоссияСергей Александрович Булатов

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Москва - Крылья Советов, который состоялся 25 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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