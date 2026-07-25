Динамо Москва - Крылья Советов 25 июля обзор матча
Дата публикации: 25-07-2026
Динамо М
0 : 0
Крылья Советов
Составы команд
Динамо М
Москва
Крылья Советов
Самара
|99
|вр
|Андрей Лунёв
|7
|зщ
|Дмитрий Скопинцев
77'
|55
|зщ
|Максим Осипенко
|57
|зщ
|Давид Рикардо
|56
|зщ
|Леон Зайдензаль
|10
|пз
|Бителло
|15
|пз
|Данил Глебов
|74
|пз
|Даниил Фомин
63'
|11
|нп
|Артур Гомес
77'
|70
|нп
|Константин Тюкавин
|91
|нп
|Ярослав Гладышев
63'
|21
|пз
|Антон Миранчук
63'
|88
|пз
|Виктор Окишор
63'
|8
|зщ
|Рубенс
77'
|33
|нп
|Иван Сергеев
77'
|30
|вр
|Сергей Песьяков
|2
|зщ
|Кирилл Печенин
|15
|зщ
|Николай Рассказов
64'
|23
|зщ
|Никита Чернов
|47
|зщ
|Сергей Божин
|6
|пз
|Сергей Бабкин
|7
|пз
|Михайло Баньяц
64'
|8
|пз
|Максим Витюгов
78'
|11
|пз
|Амар Рахманович
62'
|22
|пз
|Фернандо Костанца
|19
|нп
|Иван Олейников
88'
|10
|нп
|Мартин Крамарич
62'
|3
|зщ
|Томас Гальдамес
64'
|77
|нп
|Денис Макаров
64'
|5
|зщ
|Доминик Ороз
78'
|20
|пз
|Кирилл Столбов
88'
Запасные
|1
|вр
|Курбан Расулов
|31
|вр
|Игорь Лещук
|2
|зщ
|Николас Маричаль
|5
|зщ
|Милан Майсторович
|6
|зщ
|Роберто Фернандес
|50
|пз
|Александр Кутицкий
|52
|пз
|Егор Смелов
|17
|нп
|Ульви Бабаев
|39
|вр
|Евгений Фролов
|80
|вр
|Никита Кокарев
|18
|зщ
|Иван Лепский
|72
|зщ
|Дани Фернандес
|9
|нп
|Чинеду Джеффри
|73
|нп
|Владислав Шитов
|91
|нп
|Владимир Игнатенко
Главные тренеры
|Сандро Шварц
|Сергей Александрович Булатов
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Москва - Крылья Советов, который состоялся 25 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.