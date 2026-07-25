Динамо Москва - Крылья Советов 25 июля обзор матча Дата публикации: 25-07-2026 Динамо М 0 : 0 Крылья Советов Составы команд Динамо М Москва Крылья Советов Самара 99 вр Андрей Лунёв 7 зщ Дмитрий Скопинцев 77' 55 зщ Максим Осипенко 57 зщ Давид Рикардо 56 зщ Леон Зайдензаль 10 пз Бителло 15 пз Данил Глебов 74 пз Даниил Фомин 63' 11 нп Артур Гомес 77' 70 нп Константин Тюкавин 91 нп Ярослав Гладышев 63' 21 пз Антон Миранчук 63' 88 пз Виктор Окишор 63' 8 зщ Рубенс 77' 33 нп Иван Сергеев 77' 30 вр Сергей Песьяков 2 зщ Кирилл Печенин 15 зщ Николай Рассказов 64' 23 зщ Никита Чернов 47 зщ Сергей Божин 6 пз Сергей Бабкин 7 пз Михайло Баньяц 64' 8 пз Максим Витюгов 78' 11 пз Амар Рахманович 62' 22 пз Фернандо Костанца 19 нп Иван Олейников 88' 10 нп Мартин Крамарич 62' 3 зщ Томас Гальдамес 64' 77 нп Денис Макаров 64' 5 зщ Доминик Ороз 78' 20 пз Кирилл Столбов 88' Запасные 1 вр Курбан Расулов 31 вр Игорь Лещук 2 зщ Николас Маричаль 5 зщ Милан Майсторович 6 зщ Роберто Фернандес 50 пз Александр Кутицкий 52 пз Егор Смелов 17 нп Ульви Бабаев 39 вр Евгений Фролов 80 вр Никита Кокарев 18 зщ Иван Лепский 72 зщ Дани Фернандес 9 нп Чинеду Джеффри 73 нп Владислав Шитов 91 нп Владимир Игнатенко Главные тренеры Сандро Шварц Сергей Александрович Булатов

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