Родина - Ростов 31 июля обзор матча
Дата публикации: 01-08-2026
Родина
2 : 4
Ростов
Составы команд
Родина
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
|13
|вр
|Сергей Волков
|26
|зщ
|Артём Мещанинов
|49
|зщ
|Илья Дятлов
59'
|55
|зщ
|Митя Крижан
|88
|зщ
|Артём Сокол
27'
|6
|пз
|Руслан Фищенко
77'
|8
|пз
|Икер Посо
60'
|10
|нп
|Йорди Рейна
|17
|нп
|Солтмурад Бакаев
60'
|9
|нп
|Артём Максименко
|99
|нп
|Иван Тимошенко
|80
|зщ
|Станислав Бессмертный
27'
|3
|зщ
|Лео Гогличидзе
59'
|77
|нп
|Артур Гарибян
60'
|18
|нп
|Магомедхабиб Абдусаламов
60'
|23
|пз
|Кирилл Ушатов
77'
|1
|вр
|Рустам Ятимов
|3
|зщ
|Умар Сако
|4
|зщ
|Виктор Мелёхин
|40
|зщ
|Игор Ногейра
|87
|зщ
|Андрей Лангович
|8
|пз
|Алексей Миронов
|10
|пз
|Иван Комаров
|16
|пз
|Максим Мухин
73'
|18
|пз
|Константин Кучаев
80'
|7
|нп
|Роналдо
|99
|нп
|Тимур Сулейманов
|6
|нп
|Олакунле Олусегун
73'
|5
|пз
|Ярослав Михайлов
80'
Запасные
|1
|вр
|Сергей Айдаров
|71
|вр
|Илья Свинов
|19
|зщ
|Дмитрий Тананеев
|5
|пз
|Андрей Егорычев
|38
|пз
|Леон Мусаев
|72
|пз
|Астемир Гордюшенко
|95
|нп
|Керфала Сиссоко
|34
|вр
|Даниил Голиков
|84
|вр
|Артём Петров
|22
|зщ
|Давид Семенчук
|27
|зщ
|Данила Прохин
|59
|зщ
|Никита Бабакин
|21
|пз
|Даниил Шанталий
|57
|пз
|Илья Жбанов
|80
|нп
|Карим Мадрахимов
|73
|нп
|Имран Азнауров
|13
|нп
|Денис Титов
Главные тренеры
|Хуан Диас
|Джонатан Альба
Голы
Икер Посо
Артём Максименко
1:0
4'
Иван Комаров
1:1
16'
Митя Крижан
1:2
52'
Андрей Лангович
Константин Кучаев
1:3
56'
Умар Сако
2:3
74'
Даниил Шанталий
Андрей Лангович
2:4
90'
Наказания
Илья Дятлов
13'
Руслан Фищенко
48'
Константин Кучаев
49'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Родина - Ростов, который состоялся 31 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.