Родина - Ростов 31 июля обзор матча Дата публикации: 01-08-2026 Родина 2 : 4 Ростов Составы команд Родина Москва Ростов Ростов-на-Дону 13 вр Сергей Волков 26 зщ Артём Мещанинов 49 зщ Илья Дятлов 59' 55 зщ Митя Крижан 88 зщ Артём Сокол 27' 6 пз Руслан Фищенко 77' 8 пз Икер Посо 60' 10 нп Йорди Рейна 17 нп Солтмурад Бакаев 60' 9 нп Артём Максименко 99 нп Иван Тимошенко 80 зщ Станислав Бессмертный 27' 3 зщ Лео Гогличидзе 59' 77 нп Артур Гарибян 60' 18 нп Магомедхабиб Абдусаламов 60' 23 пз Кирилл Ушатов 77' 1 вр Рустам Ятимов 3 зщ Умар Сако 4 зщ Виктор Мелёхин 40 зщ Игор Ногейра 87 зщ Андрей Лангович 8 пз Алексей Миронов 10 пз Иван Комаров 16 пз Максим Мухин 73' 18 пз Константин Кучаев 80' 7 нп Роналдо 99 нп Тимур Сулейманов 6 нп Олакунле Олусегун 73' 5 пз Ярослав Михайлов 80' Запасные 1 вр Сергей Айдаров 71 вр Илья Свинов 19 зщ Дмитрий Тананеев 5 пз Андрей Егорычев 38 пз Леон Мусаев 72 пз Астемир Гордюшенко 95 нп Керфала Сиссоко 34 вр Даниил Голиков 84 вр Артём Петров 22 зщ Давид Семенчук 27 зщ Данила Прохин 59 зщ Никита Бабакин 21 пз Даниил Шанталий 57 пз Илья Жбанов 80 нп Карим Мадрахимов 73 нп Имран Азнауров 13 нп Денис Титов Главные тренеры Хуан Диас Джонатан Альба Голы Икер Посо Артём Максименко 1:0 4' Иван Комаров 1:1 16' Митя Крижан 1:2 52' Андрей Лангович Константин Кучаев 1:3 56' Умар Сако 2:3 74' Даниил Шанталий Андрей Лангович 2:4 90' Наказания Илья Дятлов 13' Руслан Фищенко 48' Константин Кучаев 49'

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