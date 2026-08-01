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Родина - Ростов 31 июля обзор матча

Дата публикации: 01-08-2026
Родина
Родина
2 : 4
Ростов
Ростов
Составы команд
Родина
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
13РоссияврСергей Волков
26РоссиязщАртём Мещанинов
49РоссиязщИлья Дятлов
59'
55СловениязщМитя Крижан
88РоссиязщАртём Сокол
27'
6РоссияпзРуслан Фищенко
77'
8ИспанияпзИкер Посо
60'
10ПерунпЙорди Рейна
17РоссиянпСолтмурад Бакаев
60'
9РоссиянпАртём Максименко
99РоссиянпИван Тимошенко
80РоссиязщСтанислав Бессмертный
27'
3РоссиязщЛео Гогличидзе
59'
77АрмениянпАртур Гарибян
60'
18РоссиянпМагомедхабиб Абдусаламов
60'
23РоссияпзКирилл Ушатов
77'
1ТаджикистанврРустам Ятимов
3НигерзщУмар Сако
4РоссиязщВиктор Мелёхин
40БразилиязщИгор Ногейра
87РоссиязщАндрей Лангович
8РоссияпзАлексей Миронов
10РоссияпзИван Комаров
16РоссияпзМаксим Мухин
73'
18РоссияпзКонстантин Кучаев
80'
7Бразилиянп Роналдо
99РоссиянпТимур Сулейманов
6НигериянпОлакунле Олусегун
73'
5РоссияпзЯрослав Михайлов
80'
Запасные
1РоссияврСергей Айдаров
71РоссияврИлья Свинов
19РоссиязщДмитрий Тананеев
5РоссияпзАндрей Егорычев
38РоссияпзЛеон Мусаев
72РоссияпзАстемир Гордюшенко
95ГвинеянпКерфала Сиссоко
34РоссияврДаниил Голиков
84РоссияврАртём Петров
22РоссиязщДавид Семенчук
27РоссиязщДанила Прохин
59РоссиязщНикита Бабакин
21РоссияпзДаниил Шанталий
57РоссияпзИлья Жбанов
80РоссиянпКарим Мадрахимов
73РоссиянпИмран Азнауров
13ТуркменистаннпДенис Титов
Главные тренеры
ИспанияХуан Диас
ИспанияДжонатан Альба
Голы
Икер Посо
Артём Максименко
1:0
4'
Иван Комаров
1:1
16'
Митя Крижан
1:2
52'
Андрей Лангович
Константин Кучаев
1:3
56'
Умар Сако
2:3
74'
Даниил Шанталий
Андрей Лангович
2:4
90'
Наказания
Илья Дятлов
13'
Руслан Фищенко
48'
Константин Кучаев
49'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Родина - Ростов, который состоялся 31 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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