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Заря - Колос 31 июля обзор матча

Дата публикации: 01-08-2026
Заря
Заря
2 : 0
Колос
Колос
Составы команд
Заря
Колос
Ковалёвка
25УкраинаврВладислав Рыбак
44УкраиназщИгорь Пердута
87'
55Бразилиязщ Жордан
5Босния и ГерцеговиназщАндрия Яньич
3УкраиназщВасилий Кравец
87'
77УкраинапзБогдан Кушниренко
71'
39УкраинапзАртём Мачелюк
46'
6Босния и ГерцеговинапзДеян Попара
28УкраинапзФилипп Будковский
30УкраинапзИван Нестеренко
9УкраинанпАртём Слесарь
71'
27ХорватиянпDomagoj Jelavic
46'
8УкраинапзКирилл Дришлюк
71'
17УкраинанпФёдор Задорожный
71'
10Бразилиязщ Жуниньо
87'
21ХорватиязщЯков Башич
87'
31УкраинаврИван Пахолюк
77УкраиназщАндрей Понедельник
45УкраиназщDaniil Khrypchuk
6УкраиназщНикита Бурда
9УкраиназщАндрей Цуриков
7УкраинапзАлександр Демченко
14МалипзИбраим Кане
57'
20ГрузияпзНика Гагнидзе
75'
47УкраинапзДаниил Денисенко
12'
17УкраинапзАнтон Салабай
75'
70УкраинанпЮрий Климчук
57'
33УкраиназщРоман Гончаренко
12'
30УкраинанпДенис Ндукве
57'
90АлбанияIrgi Kasalla
57'
15УкраинапзАртём Гусол
75'
11КосовонпАрдит Тахири
75'
Запасные
1УкраинаврАлександр Сапутин
23УкраинаврИлья Караващенко
11УкраинанпИгорь Горбач
14УкраинаStanislav Yaroshenko
51УкраинаврВалентин Моргун
1УкраинаврДмитрий Мацарупа
2ГрузиязщЗураб Рухадзе
44УкраиназщВладислав Шершень
55Бразилияпз Элиас
Главные тренеры
УкраинаВиктор Анатольевич Скрипник
Голы
Филипп Будковский
Жордан
1:0
70'
Фёдор Задорожный
Деян Попара
2:0
82'
Наказания
Никита Бурда
9'
Богдан Кушниренко
62'
Кирилл Дришлюк
90+1'
Яков Башич
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Заря - Колос, который состоялся 31 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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