Заря - Колос 31 июля обзор матча
Дата публикации: 01-08-2026
Заря
2 : 0
Колос
Составы команд
Заря
Колос
Ковалёвка
|25
|вр
|Владислав Рыбак
|44
|зщ
|Игорь Пердута
87'
|55
|зщ
|Жордан
|5
|зщ
|Андрия Яньич
|3
|зщ
|Василий Кравец
87'
|77
|пз
|Богдан Кушниренко
71'
|39
|пз
|Артём Мачелюк
46'
|6
|пз
|Деян Попара
|28
|пз
|Филипп Будковский
|30
|пз
|Иван Нестеренко
|9
|нп
|Артём Слесарь
71'
|27
|нп
|Domagoj Jelavic
46'
|8
|пз
|Кирилл Дришлюк
71'
|17
|нп
|Фёдор Задорожный
71'
|10
|зщ
|Жуниньо
87'
|21
|зщ
|Яков Башич
87'
|31
|вр
|Иван Пахолюк
|77
|зщ
|Андрей Понедельник
|45
|зщ
|Daniil Khrypchuk
|6
|зщ
|Никита Бурда
|9
|зщ
|Андрей Цуриков
|7
|пз
|Александр Демченко
|14
|пз
|Ибраим Кане
57'
|20
|пз
|Ника Гагнидзе
75'
|47
|пз
|Даниил Денисенко
12'
|17
|пз
|Антон Салабай
75'
|70
|нп
|Юрий Климчук
57'
|33
|зщ
|Роман Гончаренко
12'
|30
|нп
|Денис Ндукве
57'
|90
|Irgi Kasalla
57'
|15
|пз
|Артём Гусол
75'
|11
|нп
|Ардит Тахири
75'
Запасные
|1
|вр
|Александр Сапутин
|23
|вр
|Илья Караващенко
|11
|нп
|Игорь Горбач
|14
|Stanislav Yaroshenko
|51
|вр
|Валентин Моргун
|1
|вр
|Дмитрий Мацарупа
|2
|зщ
|Зураб Рухадзе
|44
|зщ
|Владислав Шершень
|55
|пз
|Элиас
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
Голы
Филипп Будковский
Жордан
1:0
70'
Фёдор Задорожный
Деян Попара
2:0
82'
Наказания
Никита Бурда
9'
Богдан Кушниренко
62'
Кирилл Дришлюк
90+1'
Яков Башич
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Заря - Колос, который состоялся 31 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.