Заря - Колос 31 июля обзор матча Дата публикации: 01-08-2026 Заря 2 : 0 Колос Составы команд Заря Колос Ковалёвка 25 вр Владислав Рыбак 44 зщ Игорь Пердута 87' 55 зщ Жордан 5 зщ Андрия Яньич 3 зщ Василий Кравец 87' 77 пз Богдан Кушниренко 71' 39 пз Артём Мачелюк 46' 6 пз Деян Попара 28 пз Филипп Будковский 30 пз Иван Нестеренко 9 нп Артём Слесарь 71' 27 нп Domagoj Jelavic 46' 8 пз Кирилл Дришлюк 71' 17 нп Фёдор Задорожный 71' 10 зщ Жуниньо 87' 21 зщ Яков Башич 87' 31 вр Иван Пахолюк 77 зщ Андрей Понедельник 45 зщ Daniil Khrypchuk 6 зщ Никита Бурда 9 зщ Андрей Цуриков 7 пз Александр Демченко 14 пз Ибраим Кане 57' 20 пз Ника Гагнидзе 75' 47 пз Даниил Денисенко 12' 17 пз Антон Салабай 75' 70 нп Юрий Климчук 57' 33 зщ Роман Гончаренко 12' 30 нп Денис Ндукве 57' 90 Irgi Kasalla 57' 15 пз Артём Гусол 75' 11 нп Ардит Тахири 75' Запасные 1 вр Александр Сапутин 23 вр Илья Караващенко 11 нп Игорь Горбач 14 Stanislav Yaroshenko 51 вр Валентин Моргун 1 вр Дмитрий Мацарупа 2 зщ Зураб Рухадзе 44 зщ Владислав Шершень 55 пз Элиас Главные тренеры Виктор Анатольевич Скрипник Голы Филипп Будковский Жордан 1:0 70' Фёдор Задорожный Деян Попара 2:0 82' Наказания Никита Бурда 9' Богдан Кушниренко 62' Кирилл Дришлюк 90+1' Яков Башич 90+3'

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