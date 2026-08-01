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Ювентус - Ницца 31 июля обзор матча

Дата публикации: 01-08-2026
Ювентус
Ювентус
2 : 0
Ницца
Ницца
Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Ницца
Ницца, Франция
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
62'
2ТурциязщЗеки Челик
62'
4ИталиязщФедерико Гатти
6АнглиязщЛлойд Келли
83'
15ФранциязщПьер Калюлю
27ИталиязщАндреа Камбьязо
71'
5ИталияпзМануэль Локателли
62'
12БразилияпзДуглас Луис
46'
21ИталияпзФабио Миретти
62'
11КосовонпЭдон Жегрова
46'
14ПольшанпАркадиуш Милик
46'
25ПортугалияпзЖоау Мариу
46'
8НидерландыпзТён Копмейнерс
46'
47АлбаниянпАрман Дурмиси
46'83'
23ИталияврКарло Пинсольо
62'
32КолумбиязщХуан Давид Кабаль Мурильо
62'
17ЧерногорияпзВасилие Аджич
62'
29Бразилияпз Артур
62'
45АнглиянпДжастин Обоаводуо
71'
43ИспаниязщХавьер Хиль
83'
46ГерманияпзЭдин Личина
83'
80СенегалврЙеванн Диуф
46'
84МароккозщХамза Кутун
83'
26ФранциязщМельвен Бар
76'
55БурундизщЮссуф Ндайишимийе
76'
92ФранциязщЖонатан Клосс
76'
19ФранцияпзЛоран Абергель
76'
39ФранцияпзДжибриль Кулибали
76'
35ФранцияпзКсавье Мандза
76'
10ФранциянпСофьян Диоп
21ШвециянпИсак Янссон
76'
24НигериянпВиктор Оракпо
44'
44ФранциянпЗумана Диалло
44'
1АлжирврТедди Бульхенди
46'
2ТунисзщАли Абди
76'
37ФранциязщЭльяс Сахрауи
76'
36КонгозщБрэд-Хэмилтон Мантсунга
76'
87ФранцияпзЭвертон Перейра
76'
22ГвинеяпзИссиага Камара
76'
25ФранциянпМохамед-Али Шо
76'
6ФранциянпЭнгерран Буар
76'
33СенегалзщАнтуан Менди
83'
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
ФранцияОливье Панталони
Голы
Дуглас Луис
1:0
11'
Джастин Обоаводуо
Василие Аджич
2:0
89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ювентус - Ницца, который состоялся 31 июля 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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