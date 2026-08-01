Ювентус - Ницца 31 июля обзор матча
Дата публикации: 01-08-2026
Ювентус
2 : 0
Ницца
Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Ницца
Ницца, Франция
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
62'
|2
|зщ
|Зеки Челик
62'
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|6
|зщ
|Ллойд Келли
83'
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
71'
|5
|пз
|Мануэль Локателли
62'
|12
|пз
|Дуглас Луис
46'
|21
|пз
|Фабио Миретти
62'
|11
|нп
|Эдон Жегрова
46'
|14
|нп
|Аркадиуш Милик
46'
|25
|пз
|Жоау Мариу
46'
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
46'
|47
|нп
|Арман Дурмиси
46'83'
|23
|вр
|Карло Пинсольо
62'
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
62'
|17
|пз
|Василие Аджич
62'
|29
|пз
|Артур
62'
|45
|нп
|Джастин Обоаводуо
71'
|43
|зщ
|Хавьер Хиль
83'
|46
|пз
|Эдин Личина
83'
|80
|вр
|Йеванн Диуф
46'
|84
|зщ
|Хамза Кутун
83'
|26
|зщ
|Мельвен Бар
76'
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
76'
|92
|зщ
|Жонатан Клосс
76'
|19
|пз
|Лоран Абергель
76'
|39
|пз
|Джибриль Кулибали
76'
|35
|пз
|Ксавье Мандза
76'
|10
|нп
|Софьян Диоп
|21
|нп
|Исак Янссон
76'
|24
|нп
|Виктор Оракпо
44'
|44
|нп
|Зумана Диалло
44'
|1
|вр
|Тедди Бульхенди
46'
|2
|зщ
|Али Абди
76'
|37
|зщ
|Эльяс Сахрауи
76'
|36
|зщ
|Брэд-Хэмилтон Мантсунга
76'
|87
|пз
|Эвертон Перейра
76'
|22
|пз
|Иссиага Камара
76'
|25
|нп
|Мохамед-Али Шо
76'
|6
|нп
|Энгерран Буар
76'
|33
|зщ
|Антуан Менди
83'
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Оливье Панталони
Голы
Дуглас Луис
1:0
11'
Джастин Обоаводуо
Василие Аджич
2:0
89'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ювентус - Ницца, который состоялся 31 июля 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.