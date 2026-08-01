Ювентус - Ницца 31 июля обзор матча Дата публикации: 01-08-2026 Ювентус 2 : 0 Ницца Составы команд Ювентус Турин, Италия Ницца Ницца, Франция 16 вр Микеле Ди Грегорио 62' 2 зщ Зеки Челик 62' 4 зщ Федерико Гатти 6 зщ Ллойд Келли 83' 15 зщ Пьер Калюлю 27 зщ Андреа Камбьязо 71' 5 пз Мануэль Локателли 62' 12 пз Дуглас Луис 46' 21 пз Фабио Миретти 62' 11 нп Эдон Жегрова 46' 14 нп Аркадиуш Милик 46' 25 пз Жоау Мариу 46' 8 пз Тён Копмейнерс 46' 47 нп Арман Дурмиси 46'83' 23 вр Карло Пинсольо 62' 32 зщ Хуан Давид Кабаль Мурильо 62' 17 пз Василие Аджич 62' 29 пз Артур 62' 45 нп Джастин Обоаводуо 71' 43 зщ Хавьер Хиль 83' 46 пз Эдин Личина 83' 80 вр Йеванн Диуф 46' 84 зщ Хамза Кутун 83' 26 зщ Мельвен Бар 76' 55 зщ Юссуф Ндайишимийе 76' 92 зщ Жонатан Клосс 76' 19 пз Лоран Абергель 76' 39 пз Джибриль Кулибали 76' 35 пз Ксавье Мандза 76' 10 нп Софьян Диоп 21 нп Исак Янссон 76' 24 нп Виктор Оракпо 44' 44 нп Зумана Диалло 44' 1 вр Тедди Бульхенди 46' 2 зщ Али Абди 76' 37 зщ Эльяс Сахрауи 76' 36 зщ Брэд-Хэмилтон Мантсунга 76' 87 пз Эвертон Перейра 76' 22 пз Иссиага Камара 76' 25 нп Мохамед-Али Шо 76' 6 нп Энгерран Буар 76' 33 зщ Антуан Менди 83' Главные тренеры Лучано Спаллетти Оливье Панталони Голы Дуглас Луис 1:0 11' Джастин Обоаводуо Василие Аджич 2:0 89'

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