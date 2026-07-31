ПАОК - Динамо Киев 30 июля обзор матча
Дата публикации: 31-07-2026
ПАОК
2 : 0
Динамо Киев
Составы команд
ПАОК
Салоники, Греция
Динамо К
Киев, Украина
|1
|вр
|Иржи Павленка
|3
|зщ
|Джонджо Кенни
|4
|зщ
|Пантелис Хацидиакос
76'
|5
|зщ
|Иоаннис Михайлидис
|18
|зщ
|Джонатан Гомес
|20
|пз
|Христос Зафейрис
76'
|7
|пз
|Батист Сантамария
|14
|пз
|Андрия Живкович
76'
|65
|пз
|Яннис Константелиас
83'
|11
|пз
|Тайсон
68'
|56
|нп
|Анестис Миту
|52
|нп
|Димитриос Хацидис
68'
|21
|зщ
|Абдул-Рахман Баба
76'
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
76'
|2
|пз
|Мохамед Камара
76'
|10
|пз
|Димитриос Пелькас
83'
|71
|вр
|Вячеслав Суркис
|5
|зщ
|Алексей Сыч
|94
|зщ
|Томаш Кендзёра
|66
|зщ
|Алиу Тьяре
86'
|32
|зщ
|Тарас Михавко
|6
|пз
|Владимир Бражко
|21
|пз
|Джастин Лонвейк
86'
|29
|пз
|Виталий Буяльский
67'
|9
|нп
|Назар Волошин
67'
|70
|нп
|Богдан Редушко
80'
|11
|нп
|Матвей Пономаренко
|7
|пз
|Андрей Ярмоленко
67'
|10
|пз
|Николай Шапаренко
67'
|22
|нп
|Владислав Кабаев
80'
|40
|зщ
|Кристиан Беловар
86'
|99
|нп
|Пьер Мунгенге
86'
Запасные
|41
|вр
|Димитриос Монастирлис
|99
|вр
|Антонис Цифцис
|71
|зщ
|Лефтерис Лирацис
|97
|зщ
|Димитриос Батаулас
|25
|пз
|Константинос Тимьянис
|19
|нп
|Александр Еремеев
|39
|нп
|Димитриос Бердос
|35
|вр
|Руслан Нещерет
|43
|вр
|Илья Ольховый
|13
|зщ
|Максим Коробов
|8
|пз
|Александр Пихаленок
|15
|пз
|Валентин Рубчинский
|23
|пз
|Навин Малыш
|39
|нп
|Эдуардо Герреро
Главные тренеры
|Алессио Лиши
|Алессио Лиши
Голы
Яннис Константелиас
Джонатан Гомес
1:0
45+1'
Яннис Константелиас
Иоаннис Михайлидис
2:0
48'
Наказания
Пантелис Хацидиакос
35'
Матвей Пономаренко
50'
Николай Шапаренко
78'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ПАОК - Динамо Киев, который состоялся 30 июля 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.