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ПАОК - Динамо Киев 30 июля обзор матча

Дата публикации: 31-07-2026
ПАОК
ПАОК
2 : 0
Динамо Киев
Динамо Киев
Составы команд
ПАОК
Салоники, Греция
Динамо К
Киев, Украина
1ЧехияврИржи Павленка
3АнглиязщДжонджо Кенни
4ГрециязщПантелис Хацидиакос
76'
5ГрециязщИоаннис Михайлидис
18СШАзщДжонатан Гомес
20ГрецияпзХристос Зафейрис
76'
7ФранцияпзБатист Сантамария
14СербияпзАндрия Живкович
76'
65ГрецияпзЯннис Константелиас
83'
11Бразилияпз Тайсон
68'
56ГрециянпАнестис Миту
52ГрециянпДимитриос Хацидис
68'
21ГаназщАбдул-Рахман Баба
76'
6ИспаниязщАриц Элустондо
76'
2ГвинеяпзМохамед Камара
76'
10ГрецияпзДимитриос Пелькас
83'
71УкраинаврВячеслав Суркис
5УкраиназщАлексей Сыч
94ПольшазщТомаш Кендзёра
66СенегалзщАлиу Тьяре
86'
32УкраиназщТарас Михавко
6УкраинапзВладимир Бражко
21СуринампзДжастин Лонвейк
86'
29УкраинапзВиталий Буяльский
67'
9УкраинанпНазар Волошин
67'
70УкраинанпБогдан Редушко
80'
11УкраинанпМатвей Пономаренко
7УкраинапзАндрей Ярмоленко
67'
10УкраинапзНиколай Шапаренко
67'
22УкраинанпВладислав Кабаев
80'
40УкраиназщКристиан Беловар
86'
99ФранциянпПьер Мунгенге
86'
Запасные
41ГрецияврДимитриос Монастирлис
99ГрецияврАнтонис Цифцис
71ГрециязщЛефтерис Лирацис
97ГрециязщДимитриос Батаулас
25ГрецияпзКонстантинос Тимьянис
19ШвециянпАлександр Еремеев
39ГрециянпДимитриос Бердос
35УкраинаврРуслан Нещерет
43УкраинаврИлья Ольховый
13УкраиназщМаксим Коробов
8УкраинапзАлександр Пихаленок
15УкраинапзВалентин Рубчинский
23УкраинапзНавин Малыш
39ПанаманпЭдуардо Герреро
Главные тренеры
ИталияАлессио Лиши
ИталияАлессио Лиши
Голы
Яннис Константелиас
Джонатан Гомес
1:0
45+1'
Яннис Константелиас
Иоаннис Михайлидис
2:0
48'
Наказания
Пантелис Хацидиакос
35'
Матвей Пономаренко
50'
Николай Шапаренко
78'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ПАОК - Динамо Киев, который состоялся 30 июля 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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