ПАОК - Динамо Киев 30 июля обзор матча Дата публикации: 31-07-2026 ПАОК 2 : 0 Динамо Киев Составы команд ПАОК Салоники, Греция Динамо К Киев, Украина 1 вр Иржи Павленка 3 зщ Джонджо Кенни 4 зщ Пантелис Хацидиакос 76' 5 зщ Иоаннис Михайлидис 18 зщ Джонатан Гомес 20 пз Христос Зафейрис 76' 7 пз Батист Сантамария 14 пз Андрия Живкович 76' 65 пз Яннис Константелиас 83' 11 пз Тайсон 68' 56 нп Анестис Миту 52 нп Димитриос Хацидис 68' 21 зщ Абдул-Рахман Баба 76' 6 зщ Ариц Элустондо 76' 2 пз Мохамед Камара 76' 10 пз Димитриос Пелькас 83' 71 вр Вячеслав Суркис 5 зщ Алексей Сыч 94 зщ Томаш Кендзёра 66 зщ Алиу Тьяре 86' 32 зщ Тарас Михавко 6 пз Владимир Бражко 21 пз Джастин Лонвейк 86' 29 пз Виталий Буяльский 67' 9 нп Назар Волошин 67' 70 нп Богдан Редушко 80' 11 нп Матвей Пономаренко 7 пз Андрей Ярмоленко 67' 10 пз Николай Шапаренко 67' 22 нп Владислав Кабаев 80' 40 зщ Кристиан Беловар 86' 99 нп Пьер Мунгенге 86' Запасные 41 вр Димитриос Монастирлис 99 вр Антонис Цифцис 71 зщ Лефтерис Лирацис 97 зщ Димитриос Батаулас 25 пз Константинос Тимьянис 19 нп Александр Еремеев 39 нп Димитриос Бердос 35 вр Руслан Нещерет 43 вр Илья Ольховый 13 зщ Максим Коробов 8 пз Александр Пихаленок 15 пз Валентин Рубчинский 23 пз Навин Малыш 39 нп Эдуардо Герреро Главные тренеры Алессио Лиши Алессио Лиши Голы Яннис Константелиас Джонатан Гомес 1:0 45+1' Яннис Константелиас Иоаннис Михайлидис 2:0 48' Наказания Пантелис Хацидиакос 35' Матвей Пономаренко 50' Николай Шапаренко 78'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ПАОК - Динамо Киев, который состоялся 30 июля 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.