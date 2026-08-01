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Бирмингем - Барселона 31 июля обзор матча

Дата публикации: 01-08-2026
Бирмингем
Бирмингем
2 : 23 : 2
Барселона
Барселона
Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем, Англия
Барселона
Барселона, Испания
1АнглияврДжеймс Бидл
4АвстриязщКристоф Кларер
77'
5ГерманиязщФил Нойман
77'
20АнглиязщАлександер Кокрейн
77'
26НигериязщБрайт Осайи-Самуэль
77'
14КолумбияпзДжон Солис
77'
24ЯпонияпзТомоки Ивата
77'
27ЯпонияпзКаня Фудзимото
77'
7ИспаниянпКарлос Висенте
77'
9ДаниянпАугуст Приске
77'
28АнглиянпДжей Стэнсфилд
59'
11ШотландиянпСкотт Райт
59'
6АнглиязщДжек Робинсон
77'
3АнглиязщЛи Бьюкенен
77'
23АнглиязщДаэл Фрай
77'
2АнглиязщИтан Лейрд
77'
97АнглияпзКоби Мэддокс
77'
40ЗимбабвепзМензи Мазви
77'
16АнглиянпПатрик Робертс
77'
39АнглиянпБрайяр Бэйтман
77'
32АргентинанпЛуис Васкес
77'
1ПольшаврВойцех Щенсны
62'
2ИспаниязщХави Эспарт
62'
3ИспаниязщХерард Мартин
46'
15ДаниязщАндреас Кристенсен
62'
23ИспаниязщХофре Торрентс
62'
17ИспанияпзМарк Касадо
62'
20ИспанияпзЭбрима Тункара
46'
36ИспанияпзМарк Берналь
62'
7ГерманиянпКарим Адейеми
46'
19НидерландынпШейн Клюйверт
46'
34ЕгипетнпХамза Абделькарим
62'
97ИспаниязщАльваро Кортес
46'
98ШвециянпРуни Барджи
46'
23ИспаниянпАлекс Гонсалес
46'
28МалинпИбрагим Диарра
46'
40ВенгрияврАрон Яакобишвили
62'
95ИспаниязщЭктор Форт
62'
29ИспаниязщХорди Пескер
62'
94ИспанияпзБриан Фариньяс
62'
26ИзраильпзОриан Горен
62'
30ИспанияпзГилье Фернандес
62'
6ИспаниянпОскар Хистау
62'
Запасные
21АнглияврРайан Оллсоп
30АнглияврБрэдли Майо
45ИрландиязщБилли Баррелл
88ИспанияврИкер Родригес
4УругвайзщРональд Араухо
99ИспаниязщАлекс Бальде
16ИспанияпзФермин Лопес
43ИспанияпзТомми Маркес
11Бразилияпз Рафинья
29ИспаниянпТони Фернандес
Главные тренеры
УэльсКрис Дэвис
ГерманияХанс-Дитер Флик
Голы
Аугуст Приске
Александер Кокрейн
1:0
31'
Хамза Абделькарим
1:1
42'
Хамза Абделькарим
1:2
60'
Джон Солис
Кристоф Кларер
2:2
68'
Послематчевые пенальти
Скотт Райт
1:0
Альваро Кортес
1:1
Луис Васкес
1:1
Руни Барджи
1:1
Итан Лейрд
2:1
Хорди Пескер
2:1
Джек Робинсон
2:1
Гилье Фернандес
2:2
Патрик Робертс
3:2
Бриан Фариньяс
3:2
Наказания
Кристоф Кларер
18'
Хамза Абделькарим
44'
Джей Стэнсфилд
50'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бирмингем - Барселона, который состоялся 31 июля 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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