Бирмингем - Барселона 31 июля обзор матча
Дата публикации: 01-08-2026
Бирмингем
2 : 23 : 2
Барселона
Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем, Англия
Барселона
Барселона, Испания
|1
|вр
|Джеймс Бидл
|4
|зщ
|Кристоф Кларер
77'
|5
|зщ
|Фил Нойман
77'
|20
|зщ
|Александер Кокрейн
77'
|26
|зщ
|Брайт Осайи-Самуэль
77'
|14
|пз
|Джон Солис
77'
|24
|пз
|Томоки Ивата
77'
|27
|пз
|Каня Фудзимото
77'
|7
|нп
|Карлос Висенте
77'
|9
|нп
|Аугуст Приске
77'
|28
|нп
|Джей Стэнсфилд
59'
|11
|нп
|Скотт Райт
59'
|6
|зщ
|Джек Робинсон
77'
|3
|зщ
|Ли Бьюкенен
77'
|23
|зщ
|Даэл Фрай
77'
|2
|зщ
|Итан Лейрд
77'
|97
|пз
|Коби Мэддокс
77'
|40
|пз
|Мензи Мазви
77'
|16
|нп
|Патрик Робертс
77'
|39
|нп
|Брайяр Бэйтман
77'
|32
|нп
|Луис Васкес
77'
|1
|вр
|Войцех Щенсны
62'
|2
|зщ
|Хави Эспарт
62'
|3
|зщ
|Херард Мартин
46'
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
62'
|23
|зщ
|Хофре Торрентс
62'
|17
|пз
|Марк Касадо
62'
|20
|пз
|Эбрима Тункара
46'
|36
|пз
|Марк Берналь
62'
|7
|нп
|Карим Адейеми
46'
|19
|нп
|Шейн Клюйверт
46'
|34
|нп
|Хамза Абделькарим
62'
|97
|зщ
|Альваро Кортес
46'
|98
|нп
|Руни Барджи
46'
|23
|нп
|Алекс Гонсалес
46'
|28
|нп
|Ибрагим Диарра
46'
|40
|вр
|Арон Яакобишвили
62'
|95
|зщ
|Эктор Форт
62'
|29
|зщ
|Хорди Пескер
62'
|94
|пз
|Бриан Фариньяс
62'
|26
|пз
|Ориан Горен
62'
|30
|пз
|Гилье Фернандес
62'
|6
|нп
|Оскар Хистау
62'
Запасные
|21
|вр
|Райан Оллсоп
|30
|вр
|Брэдли Майо
|45
|зщ
|Билли Баррелл
|88
|вр
|Икер Родригес
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|99
|зщ
|Алекс Бальде
|16
|пз
|Фермин Лопес
|43
|пз
|Томми Маркес
|11
|пз
|Рафинья
|29
|нп
|Тони Фернандес
Главные тренеры
|Крис Дэвис
|Ханс-Дитер Флик
Голы
Аугуст Приске
Александер Кокрейн
1:0
31'
Хамза Абделькарим
1:1
42'
Хамза Абделькарим
1:2
60'
Джон Солис
Кристоф Кларер
2:2
68'
Послематчевые пенальти
Скотт Райт
1:0
Альваро Кортес
1:1
Луис Васкес
1:1
Руни Барджи
1:1
Итан Лейрд
2:1
Хорди Пескер
2:1
Джек Робинсон
2:1
Гилье Фернандес
2:2
Патрик Робертс
3:2
Бриан Фариньяс
3:2
Наказания
Кристоф Кларер
18'
Хамза Абделькарим
44'
Джей Стэнсфилд
50'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бирмингем - Барселона, который состоялся 31 июля 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.