Бирмингем - Барселона 31 июля обзор матча Дата публикации: 01-08-2026 Бирмингем 2 : 2 3 : 2 Барселона Составы команд Бирмингем Сити Бирмингем, Англия Барселона Барселона, Испания 1 вр Джеймс Бидл 4 зщ Кристоф Кларер 77' 5 зщ Фил Нойман 77' 20 зщ Александер Кокрейн 77' 26 зщ Брайт Осайи-Самуэль 77' 14 пз Джон Солис 77' 24 пз Томоки Ивата 77' 27 пз Каня Фудзимото 77' 7 нп Карлос Висенте 77' 9 нп Аугуст Приске 77' 28 нп Джей Стэнсфилд 59' 11 нп Скотт Райт 59' 6 зщ Джек Робинсон 77' 3 зщ Ли Бьюкенен 77' 23 зщ Даэл Фрай 77' 2 зщ Итан Лейрд 77' 97 пз Коби Мэддокс 77' 40 пз Мензи Мазви 77' 16 нп Патрик Робертс 77' 39 нп Брайяр Бэйтман 77' 32 нп Луис Васкес 77' 1 вр Войцех Щенсны 62' 2 зщ Хави Эспарт 62' 3 зщ Херард Мартин 46' 15 зщ Андреас Кристенсен 62' 23 зщ Хофре Торрентс 62' 17 пз Марк Касадо 62' 20 пз Эбрима Тункара 46' 36 пз Марк Берналь 62' 7 нп Карим Адейеми 46' 19 нп Шейн Клюйверт 46' 34 нп Хамза Абделькарим 62' 97 зщ Альваро Кортес 46' 98 нп Руни Барджи 46' 23 нп Алекс Гонсалес 46' 28 нп Ибрагим Диарра 46' 40 вр Арон Яакобишвили 62' 95 зщ Эктор Форт 62' 29 зщ Хорди Пескер 62' 94 пз Бриан Фариньяс 62' 26 пз Ориан Горен 62' 30 пз Гилье Фернандес 62' 6 нп Оскар Хистау 62' Запасные 21 вр Райан Оллсоп 30 вр Брэдли Майо 45 зщ Билли Баррелл 88 вр Икер Родригес 4 зщ Рональд Араухо 99 зщ Алекс Бальде 16 пз Фермин Лопес 43 пз Томми Маркес 11 пз Рафинья 29 нп Тони Фернандес Главные тренеры Крис Дэвис Ханс-Дитер Флик Голы Аугуст Приске Александер Кокрейн 1:0 31' Хамза Абделькарим 1:1 42' Хамза Абделькарим 1:2 60' Джон Солис Кристоф Кларер 2:2 68' Послематчевые пенальти Скотт Райт 1:0 Альваро Кортес 1:1 Луис Васкес 1:1 Руни Барджи 1:1 Итан Лейрд 2:1 Хорди Пескер 2:1 Джек Робинсон 2:1 Гилье Фернандес 2:2 Патрик Робертс 3:2 Бриан Фариньяс 3:2 Наказания Кристоф Кларер 18' Хамза Абделькарим 44' Джей Стэнсфилд 50'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бирмингем - Барселона, который состоялся 31 июля 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.