Оренбург - Ростов 26 июля обзор матча Дата публикации: 27-07-2026 Оренбург 2 : 1 Ростов Составы команд Оренбург Оренбург Ростов Ростов-на-Дону 1 вр Богдан Овсянников 3 зщ Данила Ведерников 4 зщ Данила Хотулёв 6 зщ Джон Паласиос 90+1' 24 зщ Максим Сивис 57 пз Евгений Болотов 8 пз Дамиан Пуэбла 80' 11 пз Егор Назаренко 80' 20 пз Дмитрий Рыбчинский 65' 27 пз Ренат Голыбин 65' 9 нп Максим Савельев 59 нп Андрей Касаджиков 65' 30 нп Гедеон Гузина 65' 7 пз Херссон Гонсалес 80' 78 нп Руслан Куль 80' 5 зщ Алексей Татаев 90+1' 1 вр Рустам Ятимов 3 зщ Умар Сако 4 зщ Виктор Мелёхин 87 зщ Андрей Лангович 67' 40 зщ Игор Ногейра 46' 8 пз Алексей Миронов 10 пз Иван Комаров 16 пз Максим Мухин 67' 18 пз Константин Кучаев 55' 7 нп Роналдо 99 нп Тимур Сулейманов 76' 22 зщ Давид Семенчук 46' 6 нп Олакунле Олусегун 55' 67 зщ Герман Игнатов 67' 5 пз Ярослав Михайлов 67' 91 нп Антон Шамонин 76' Запасные 88 вр Максим Рудаков 38 зщ Артём Касимов 65 пз Иван Иващенко 63 нп Осман Минатулаев 19 нп Алешандре Жезус 21 нп Бенхамин Бош 96 нп Кирилл Дударин 34 вр Даниил Голиков 84 вр Артём Петров 27 зщ Данила Прохин 21 пз Даниил Шанталий 57 пз Илья Жбанов 73 нп Имран Азнауров 80 нп Карим Мадрахимов Главные тренеры Ильдар Раушанович Ахметзянов Джонатан Альба Голы Виктор Мелёхин 0:1 47' Руслан Куль Андрей Касаджиков 1:1 85' Андрей Касаджиков 2:1 90+4' Наказания Данила Хотулёв 4' Максим Савельев 36' Игор Ногейра 45+3' Константин Кучаев 45+6' Андрей Лангович 59' Олакунле Олусегун 71' Виктор Мелёхин 74' Давид Семенчук 90+6'

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