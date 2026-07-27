Оренбург - Ростов 26 июля обзор матча
Дата публикации: 27-07-2026
Оренбург
2 : 1
Ростов
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Ростов
Ростов-на-Дону
|1
|вр
|Богдан Овсянников
|3
|зщ
|Данила Ведерников
|4
|зщ
|Данила Хотулёв
|6
|зщ
|Джон Паласиос
90+1'
|24
|зщ
|Максим Сивис
|57
|пз
|Евгений Болотов
|8
|пз
|Дамиан Пуэбла
80'
|11
|пз
|Егор Назаренко
80'
|20
|пз
|Дмитрий Рыбчинский
65'
|27
|пз
|Ренат Голыбин
65'
|9
|нп
|Максим Савельев
|59
|нп
|Андрей Касаджиков
65'
|30
|нп
|Гедеон Гузина
65'
|7
|пз
|Херссон Гонсалес
80'
|78
|нп
|Руслан Куль
80'
|5
|зщ
|Алексей Татаев
90+1'
|1
|вр
|Рустам Ятимов
|3
|зщ
|Умар Сако
|4
|зщ
|Виктор Мелёхин
|87
|зщ
|Андрей Лангович
67'
|40
|зщ
|Игор Ногейра
46'
|8
|пз
|Алексей Миронов
|10
|пз
|Иван Комаров
|16
|пз
|Максим Мухин
67'
|18
|пз
|Константин Кучаев
55'
|7
|нп
|Роналдо
|99
|нп
|Тимур Сулейманов
76'
|22
|зщ
|Давид Семенчук
46'
|6
|нп
|Олакунле Олусегун
55'
|67
|зщ
|Герман Игнатов
67'
|5
|пз
|Ярослав Михайлов
67'
|91
|нп
|Антон Шамонин
76'
Запасные
|88
|вр
|Максим Рудаков
|38
|зщ
|Артём Касимов
|65
|пз
|Иван Иващенко
|63
|нп
|Осман Минатулаев
|19
|нп
|Алешандре Жезус
|21
|нп
|Бенхамин Бош
|96
|нп
|Кирилл Дударин
|34
|вр
|Даниил Голиков
|84
|вр
|Артём Петров
|27
|зщ
|Данила Прохин
|21
|пз
|Даниил Шанталий
|57
|пз
|Илья Жбанов
|73
|нп
|Имран Азнауров
|80
|нп
|Карим Мадрахимов
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Джонатан Альба
Голы
Виктор Мелёхин
0:1
47'
Руслан Куль
Андрей Касаджиков
1:1
85'
Андрей Касаджиков
2:1
90+4'
Наказания
Данила Хотулёв
4'
Максим Савельев
36'
Игор Ногейра
45+3'
Константин Кучаев
45+6'
Андрей Лангович
59'
Олакунле Олусегун
71'
Виктор Мелёхин
74'
Давид Семенчук
90+6'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Оренбург - Ростов, который состоялся 26 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.