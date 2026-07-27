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Оренбург - Ростов 26 июля обзор матча

Дата публикации: 27-07-2026
Оренбург
Оренбург
2 : 1
Ростов
Ростов
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Ростов
Ростов-на-Дону
1РоссияврБогдан Овсянников
3РоссиязщДанила Ведерников
4РоссиязщДанила Хотулёв
6КолумбиязщДжон Паласиос
90+1'
24ФранциязщМаксим Сивис
57РоссияпзЕвгений Болотов
8АргентинапзДамиан Пуэбла
80'
11РоссияпзЕгор Назаренко
80'
20РоссияпзДмитрий Рыбчинский
65'
27РоссияпзРенат Голыбин
65'
9РоссиянпМаксим Савельев
59РоссиянпАндрей Касаджиков
65'
30Босния и ГерцеговинанпГедеон Гузина
65'
7КолумбияпзХерссон Гонсалес
80'
78РоссиянпРуслан Куль
80'
5РоссиязщАлексей Татаев
90+1'
1ТаджикистанврРустам Ятимов
3НигерзщУмар Сако
4РоссиязщВиктор Мелёхин
87РоссиязщАндрей Лангович
67'
40БразилиязщИгор Ногейра
46'
8РоссияпзАлексей Миронов
10РоссияпзИван Комаров
16РоссияпзМаксим Мухин
67'
18РоссияпзКонстантин Кучаев
55'
7Бразилиянп Роналдо
99РоссиянпТимур Сулейманов
76'
22РоссиязщДавид Семенчук
46'
6НигериянпОлакунле Олусегун
55'
67РоссиязщГерман Игнатов
67'
5РоссияпзЯрослав Михайлов
67'
91РоссиянпАнтон Шамонин
76'
Запасные
88РоссияврМаксим Рудаков
38РоссиязщАртём Касимов
65РоссияпзИван Иващенко
63РоссиянпОсман Минатулаев
19БразилиянпАлешандре Жезус
21АргентинанпБенхамин Бош
96РоссиянпКирилл Дударин
34РоссияврДаниил Голиков
84РоссияврАртём Петров
27РоссиязщДанила Прохин
21РоссияпзДаниил Шанталий
57РоссияпзИлья Жбанов
73РоссиянпИмран Азнауров
80РоссиянпКарим Мадрахимов
Главные тренеры
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
ИспанияДжонатан Альба
Голы
Виктор Мелёхин
0:1
47'
Руслан Куль
Андрей Касаджиков
1:1
85'
Андрей Касаджиков
2:1
90+4'
Наказания
Данила Хотулёв
4'
Максим Савельев
36'
Игор Ногейра
45+3'
Константин Кучаев
45+6'
Андрей Лангович
59'
Олакунле Олусегун
71'
Виктор Мелёхин
74'
Давид Семенчук
90+6'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Оренбург - Ростов, который состоялся 26 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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