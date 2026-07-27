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Рубин - Краснодар 26 июля обзор матча

Дата публикации: 27-07-2026
Рубин
Рубин
1 : 3
Краснодар
Краснодар
Составы команд
Рубин
Казань
Краснодар
Краснодар
38РоссияврЕвгений Ставер
2РоссиязщЕгор Тесленко
88'
4РоссиязщКонстантин Нижегородов
64'
5ЧерногориязщИгор Вуячич
12КолумбиязщАндерсон Арройо
78'
51РоссиязщИлья Рожков
23РоссияпзРуслан Безруков
65'
11АлбанияпзНазми Грипши
46'
14ЧилипзИгнасио Сааведра
22КосовопзВелдин Ходжа
10АлбаниянпМирлинд Даку
71РоссиязщИлья Самошников
46'
3ГондурасзщДениль Мальдонадо
64'
43ФранциянпЖак-Жюльен Сиве
65'
44РоссиянпДаниил Кузнецов
78'
98РоссиязщНикита Лобов
88'
1РоссияврСтанислав Агкацев
3БразилиязщВитор Тормена
5Бразилиязщ Жубал
15УругвайзщЛукас Оласа
40РоссиязщИлья Вахания
8БразилияпзДуглас Аугусто
83'
53РоссияпзАлександр Черников
80'
88РоссияпзНикита Кривцов
11АнголанпЖоау Батчи
10РоссиянпДмитрий Воробьёв
80'
23УругвайнпХуан Боселли
77'
47РоссияпзДаниил Уткин
77'
18Бразилияпз Кристиан
80'
21РоссияпзМагомед Оздоев
80'
6Кабо-ВердепзКевин Ленини
83'
Запасные
25РоссияврАртур Нигматуллин
86РоссияврНикита Корец
18РоссиязщМаксим Игнатьев
70РоссиязщДмитрий Кабутов
8СербияпзБогдан Йочич
77АвстрияпзАлександар Юкич
59РоссиянпДаниил Моторин
16РоссияврАлександр Корякин
34РоссияврАндрей Карпенко
4БразилиязщДиего Коста
17РоссиязщВалентин Пальцев
59РоссиязщАртем Хмарин
Главные тренеры
ИспанияФранк Артига
РоссияМурад Олегович Мусаев
Голы
Мирлинд Даку
Евгений Ставер
1:0
12'
Хуан Боселли
1:1
45+6'
Никита Кривцов
Хуан Боселли
1:2
53'
Кристиан
1:3
90+4'
Наказания
Илья Рожков
18'
Никита Кривцов
45+1'
Назми Грипши
45+4'
Дуглас Аугусто
45+4'
Кристиан
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рубин - Краснодар, который состоялся 26 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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