Рубин - Краснодар 26 июля обзор матча Дата публикации: 27-07-2026 Рубин 1 : 3 Краснодар Составы команд Рубин Казань Краснодар Краснодар 38 вр Евгений Ставер 2 зщ Егор Тесленко 88' 4 зщ Константин Нижегородов 64' 5 зщ Игор Вуячич 12 зщ Андерсон Арройо 78' 51 зщ Илья Рожков 23 пз Руслан Безруков 65' 11 пз Назми Грипши 46' 14 пз Игнасио Сааведра 22 пз Велдин Ходжа 10 нп Мирлинд Даку 71 зщ Илья Самошников 46' 3 зщ Дениль Мальдонадо 64' 43 нп Жак-Жюльен Сиве 65' 44 нп Даниил Кузнецов 78' 98 зщ Никита Лобов 88' 1 вр Станислав Агкацев 3 зщ Витор Тормена 5 зщ Жубал 15 зщ Лукас Оласа 40 зщ Илья Вахания 8 пз Дуглас Аугусто 83' 53 пз Александр Черников 80' 88 пз Никита Кривцов 11 нп Жоау Батчи 10 нп Дмитрий Воробьёв 80' 23 нп Хуан Боселли 77' 47 пз Даниил Уткин 77' 18 пз Кристиан 80' 21 пз Магомед Оздоев 80' 6 пз Кевин Ленини 83' Запасные 25 вр Артур Нигматуллин 86 вр Никита Корец 18 зщ Максим Игнатьев 70 зщ Дмитрий Кабутов 8 пз Богдан Йочич 77 пз Александар Юкич 59 нп Даниил Моторин 16 вр Александр Корякин 34 вр Андрей Карпенко 4 зщ Диего Коста 17 зщ Валентин Пальцев 59 зщ Артем Хмарин Главные тренеры Франк Артига Мурад Олегович Мусаев Голы Мирлинд Даку Евгений Ставер 1:0 12' Хуан Боселли 1:1 45+6' Никита Кривцов Хуан Боселли 1:2 53' Кристиан 1:3 90+4' Наказания Илья Рожков 18' Никита Кривцов 45+1' Назми Грипши 45+4' Дуглас Аугусто 45+4' Кристиан 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рубин - Краснодар, который состоялся 26 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.