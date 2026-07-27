Рубин - Краснодар 26 июля обзор матча
Дата публикации: 27-07-2026
Рубин
1 : 3
Краснодар
Составы команд
Рубин
Казань
Краснодар
Краснодар
|38
|вр
|Евгений Ставер
|2
|зщ
|Егор Тесленко
88'
|4
|зщ
|Константин Нижегородов
64'
|5
|зщ
|Игор Вуячич
|12
|зщ
|Андерсон Арройо
78'
|51
|зщ
|Илья Рожков
|23
|пз
|Руслан Безруков
65'
|11
|пз
|Назми Грипши
46'
|14
|пз
|Игнасио Сааведра
|22
|пз
|Велдин Ходжа
|10
|нп
|Мирлинд Даку
|71
|зщ
|Илья Самошников
46'
|3
|зщ
|Дениль Мальдонадо
64'
|43
|нп
|Жак-Жюльен Сиве
65'
|44
|нп
|Даниил Кузнецов
78'
|98
|зщ
|Никита Лобов
88'
|1
|вр
|Станислав Агкацев
|3
|зщ
|Витор Тормена
|5
|зщ
|Жубал
|15
|зщ
|Лукас Оласа
|40
|зщ
|Илья Вахания
|8
|пз
|Дуглас Аугусто
83'
|53
|пз
|Александр Черников
80'
|88
|пз
|Никита Кривцов
|11
|нп
|Жоау Батчи
|10
|нп
|Дмитрий Воробьёв
80'
|23
|нп
|Хуан Боселли
77'
|47
|пз
|Даниил Уткин
77'
|18
|пз
|Кристиан
80'
|21
|пз
|Магомед Оздоев
80'
|6
|пз
|Кевин Ленини
83'
Запасные
|25
|вр
|Артур Нигматуллин
|86
|вр
|Никита Корец
|18
|зщ
|Максим Игнатьев
|70
|зщ
|Дмитрий Кабутов
|8
|пз
|Богдан Йочич
|77
|пз
|Александар Юкич
|59
|нп
|Даниил Моторин
|16
|вр
|Александр Корякин
|34
|вр
|Андрей Карпенко
|4
|зщ
|Диего Коста
|17
|зщ
|Валентин Пальцев
|59
|зщ
|Артем Хмарин
Главные тренеры
|Франк Артига
|Мурад Олегович Мусаев
Голы
Мирлинд Даку
Евгений Ставер
1:0
12'
Хуан Боселли
1:1
45+6'
Никита Кривцов
Хуан Боселли
1:2
53'
Кристиан
1:3
90+4'
Наказания
Илья Рожков
18'
Никита Кривцов
45+1'
Назми Грипши
45+4'
Дуглас Аугусто
45+4'
Кристиан
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рубин - Краснодар, который состоялся 26 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.