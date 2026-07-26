Локомотив - Ахмат 26 июля обзор матча Дата публикации: 26-07-2026 Локомотив М 1 : 1 Ахмат Составы команд Локомотив М Москва Ахмат Грозный 1 вр Антон Митрюшкин 3 зщ Лукас Фассон 58' 5 зщ Жерзино Ньямси 45 зщ Александр Сильянов 85 зщ Евгений Морозов 10 пз Алексей Батраков 93 пз Артём Карпукас 7 нп Зелимхан Бакаев 68' 9 нп Сергей Пиняев 68' 11 нп Вадим Раков 82' 19 нп Александр Руденко 82' 24 зщ Максим Ненахов 58' 8 пз Александр Коваленко 68' 17 нп Никита Салтыков 68' 14 зщ Георгий Джикия 82' 63 нп Владислав Голубев 82' 88 вр Гиорги Шелия 4 зщ Турпал-Али Ибишев 78' 5 зщ Клисман Цаке 8 зщ Мирослав Богосавац 95 зщ Арсен Адамов 11 пз Исмаэл Силва 78' 17 пз Эгаш Касинтура 18 пз Жулио Ромау 7 нп Лечи Садулаев 59' 20 нп Максим Самородов 68' 77 нп Георгий Мелкадзе 23 нп Галымжан Кенжебек 59' 10 пз Кирилл Щетинин 68' 90 зщ Усман Ндонг 78' 76 нп Эральд Максути 78' Запасные 22 вр Илья Лантратов 59 зщ Егор Погостнов 74 пз Даниил Чевардин 32 пз Лукас Вера 88 пз Михаил Щетинин 75 пз Илья Еремеев 99 нп Руслан Мялковский 1 вр Вадим Ульянов 71 вр Расул Мицаев 81 зщ Максим Сидоров 42 пз Мануэл Келиану 70 пз Абакар Гаджиев 97 нп Алексей Касаджиков Главные тренеры Михаил Михайлович Галактионов Станислав Саламович Черчесов Голы Зелимхан Бакаев 1:0 8' Эральд Максути 1:1 83' Наказания Жерзино Ньямси 13' Лукас Фассон 54' Алексей Батраков 88'

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