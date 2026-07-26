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Локомотив - Ахмат 26 июля обзор матча

Дата публикации: 26-07-2026
Локомотив М
Локомотив М
1 : 1
Ахмат
Ахмат
Составы команд
Локомотив М
Москва
Ахмат
Грозный
1РоссияврАнтон Митрюшкин
3БразилиязщЛукас Фассон
58'
5КамерунзщЖерзино Ньямси
45РоссиязщАлександр Сильянов
85РоссиязщЕвгений Морозов
10РоссияпзАлексей Батраков
93РоссияпзАртём Карпукас
7РоссиянпЗелимхан Бакаев
68'
9РоссиянпСергей Пиняев
68'
11РоссиянпВадим Раков
82'
19РоссиянпАлександр Руденко
82'
24РоссиязщМаксим Ненахов
58'
8РоссияпзАлександр Коваленко
68'
17РоссиянпНикита Салтыков
68'
14РоссиязщГеоргий Джикия
82'
63РоссиянпВладислав Голубев
82'
88РоссияврГиорги Шелия
4РоссиязщТурпал-Али Ибишев
78'
5АлбаниязщКлисман Цаке
8СербиязщМирослав Богосавац
95РоссиязщАрсен Адамов
11БразилияпзИсмаэл Силва
78'
17АнголапзЭгаш Касинтура
18БразилияпзЖулио Ромау
7РоссиянпЛечи Садулаев
59'
20КазахстаннпМаксим Самородов
68'
77РоссиянпГеоргий Мелкадзе
23КазахстаннпГалымжан Кенжебек
59'
10РоссияпзКирилл Щетинин
68'
90СенегалзщУсман Ндонг
78'
76АлбаниянпЭральд Максути
78'
Запасные
22РоссияврИлья Лантратов
59РоссиязщЕгор Погостнов
74РоссияпзДаниил Чевардин
32АргентинапзЛукас Вера
88РоссияпзМихаил Щетинин
75РоссияпзИлья Еремеев
99БеларусьнпРуслан Мялковский
1РоссияврВадим Ульянов
71РоссияврРасул Мицаев
81РоссиязщМаксим Сидоров
42АнголапзМануэл Келиану
70РоссияпзАбакар Гаджиев
97РоссиянпАлексей Касаджиков
Главные тренеры
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
РоссияСтанислав Саламович Черчесов
Голы
Зелимхан Бакаев
1:0
8'
Эральд Максути
1:1
83'
Наказания
Жерзино Ньямси
13'
Лукас Фассон
54'
Алексей Батраков
88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Локомотив - Ахмат, который состоялся 26 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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