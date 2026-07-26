Локомотив - Ахмат 26 июля обзор матча
Дата публикации: 26-07-2026
Локомотив М
1 : 1
Ахмат
Составы команд
Локомотив М
Москва
Ахмат
Грозный
|1
|вр
|Антон Митрюшкин
|3
|зщ
|Лукас Фассон
58'
|5
|зщ
|Жерзино Ньямси
|45
|зщ
|Александр Сильянов
|85
|зщ
|Евгений Морозов
|10
|пз
|Алексей Батраков
|93
|пз
|Артём Карпукас
|7
|нп
|Зелимхан Бакаев
68'
|9
|нп
|Сергей Пиняев
68'
|11
|нп
|Вадим Раков
82'
|19
|нп
|Александр Руденко
82'
|24
|зщ
|Максим Ненахов
58'
|8
|пз
|Александр Коваленко
68'
|17
|нп
|Никита Салтыков
68'
|14
|зщ
|Георгий Джикия
82'
|63
|нп
|Владислав Голубев
82'
|88
|вр
|Гиорги Шелия
|4
|зщ
|Турпал-Али Ибишев
78'
|5
|зщ
|Клисман Цаке
|8
|зщ
|Мирослав Богосавац
|95
|зщ
|Арсен Адамов
|11
|пз
|Исмаэл Силва
78'
|17
|пз
|Эгаш Касинтура
|18
|пз
|Жулио Ромау
|7
|нп
|Лечи Садулаев
59'
|20
|нп
|Максим Самородов
68'
|77
|нп
|Георгий Мелкадзе
|23
|нп
|Галымжан Кенжебек
59'
|10
|пз
|Кирилл Щетинин
68'
|90
|зщ
|Усман Ндонг
78'
|76
|нп
|Эральд Максути
78'
Запасные
|22
|вр
|Илья Лантратов
|59
|зщ
|Егор Погостнов
|74
|пз
|Даниил Чевардин
|32
|пз
|Лукас Вера
|88
|пз
|Михаил Щетинин
|75
|пз
|Илья Еремеев
|99
|нп
|Руслан Мялковский
|1
|вр
|Вадим Ульянов
|71
|вр
|Расул Мицаев
|81
|зщ
|Максим Сидоров
|42
|пз
|Мануэл Келиану
|70
|пз
|Абакар Гаджиев
|97
|нп
|Алексей Касаджиков
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Станислав Саламович Черчесов
Голы
Зелимхан Бакаев
1:0
8'
Эральд Максути
1:1
83'
Наказания
Жерзино Ньямси
13'
Лукас Фассон
54'
Алексей Батраков
88'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Локомотив - Ахмат, который состоялся 26 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.