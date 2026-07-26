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Монреаль - Интер Майами 26 июля обзор матча

Дата публикации: 26-07-2026
Клёб де Фут Монреаль
Клёб де Фут Монреаль
0 : 1
Интер Майами
Интер Майами
Составы команд
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
Интер Майами
Майами
1 Канада вр Себастьян Бреза
27 Польша зщ Dawid Bugaj
4 Колумбия зщ Брайан Вера
24 Боливия зщ Эфрайн Моралес
90+11'
13 Канада пз Лука Петрассо
8 Англия пз Мэтти Лонгстафф
80'
22 Канада пз Виктор Лотури
90+6'
18 Украина пз Геннадий Синчук
6 Канада пз Самюэль Пьетт
61'
9 Германия нп Принц Овусу
14 Мексика нп Даниэль Риос
62'
7 Венесуэла пз Даниэль Перейра
61'
23 Швейцария нп Ной Штрайт
62'
21 Германия пз Фабиан Герберс
80'
29 Гватемала пз Ольгер Эскобар
90+6'
5 США пз Брэндан Крэйг
90+11'
34 Аргентина вр Рокко Риос Ново
4 Аргентина зщ Факундо Мура
17 Ямайка зщ Йен Фрэй
16 Бразилия зщ Микаэл дос Сантос Силва
3 Испания зщ Серхио Регилон
59'
42 Италия пз Янник Брайт
90+8'
8 Венесуэла пз Теласко Сеговия
24 Аргентина пз Матео Сильветти
5 Бразилия пз Каземиро
19 Аргентина нп Херман Бертераме
80'
9 Уругвай нп Луис Суарес
32 США зщ Ноа Аллен
59'
59 США Preston Plambeck
80'
41 Гондурас пз Давид Руис
90+8'
Запасные
2 США зщ Джейлен Нил
26 Украина пз Иван Лосенко
41 Канада Samsy Keita
97 Канада вр Дейн Сент-Клэр
76 США зщ Эсекьель Абадья-Реда
56 США нп Даниэль Пинтер
70 США Daniel Sumalla
55 США Ian Urkidi
52 США Diego Rey
Главные тренеры
Аргентина Хавьер Маскерано
Голы
Луис Суарес
0:1
81'
Наказания
Йен Фрэй
23'
Теласко Сеговия
84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Монреаль - Интер Майами, который состоялся 26 июля 2026 года, в рамках турнира: МЛС 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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