Монреаль - Интер Майами 26 июля обзор матча
Дата публикации: 26-07-2026
Клёб де Фут Монреаль
0 : 1
Интер Майами
Составы команд
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
Интер Майами
Майами
|1
|вр
|Себастьян Бреза
|27
|зщ
|Dawid Bugaj
|4
|зщ
|Брайан Вера
|24
|зщ
|Эфрайн Моралес
|
90+11'
|13
|пз
|Лука Петрассо
|8
|пз
|Мэтти Лонгстафф
|
80'
|22
|пз
|Виктор Лотури
|
90+6'
|18
|пз
|Геннадий Синчук
|6
|пз
|Самюэль Пьетт
|
61'
|9
|нп
|Принц Овусу
|14
|нп
|Даниэль Риос
|
62'
|7
|пз
|Даниэль Перейра
|
61'
|23
|нп
|Ной Штрайт
|
62'
|21
|пз
|Фабиан Герберс
|
80'
|29
|пз
|Ольгер Эскобар
|
90+6'
|5
|пз
|Брэндан Крэйг
|
90+11'
|34
|вр
|Рокко Риос Ново
|4
|зщ
|Факундо Мура
|17
|зщ
|Йен Фрэй
|16
|зщ
|Микаэл дос Сантос Силва
|3
|зщ
|Серхио Регилон
|
59'
|42
|пз
|Янник Брайт
|
90+8'
|8
|пз
|Теласко Сеговия
|24
|пз
|Матео Сильветти
|5
|пз
|Каземиро
|19
|нп
|Херман Бертераме
|
80'
|9
|нп
|Луис Суарес
|32
|зщ
|Ноа Аллен
|
59'
|59
|Preston Plambeck
|
80'
|41
|пз
|Давид Руис
|
90+8'
Запасные
|2
|зщ
|Джейлен Нил
|26
|пз
|Иван Лосенко
|41
|Samsy Keita
|97
|вр
|Дейн Сент-Клэр
|76
|зщ
|Эсекьель Абадья-Реда
|56
|нп
|Даниэль Пинтер
|70
|Daniel Sumalla
|55
|Ian Urkidi
|52
|Diego Rey
Главные тренеры
|Хавьер Маскерано
Голы
Луис Суарес
0:1
81'
Наказания
Йен Фрэй
23'
Теласко Сеговия
84'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Монреаль - Интер Майами, который состоялся 26 июля 2026 года, в рамках турнира: МЛС 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.