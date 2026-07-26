Монреаль - Интер Майами 26 июля обзор матча Дата публикации: 26-07-2026 Клёб де Фут Монреаль 0 : 1 Интер Майами Составы команд Клёб де Фут Монреаль Монреаль Интер Майами Майами 1 вр Себастьян Бреза 27 зщ Dawid Bugaj 4 зщ Брайан Вера 24 зщ Эфрайн Моралес 90+11' 13 пз Лука Петрассо 8 пз Мэтти Лонгстафф 80' 22 пз Виктор Лотури 90+6' 18 пз Геннадий Синчук 6 пз Самюэль Пьетт 61' 9 нп Принц Овусу 14 нп Даниэль Риос 62' 7 пз Даниэль Перейра 61' 23 нп Ной Штрайт 62' 21 пз Фабиан Герберс 80' 29 пз Ольгер Эскобар 90+6' 5 пз Брэндан Крэйг 90+11' 34 вр Рокко Риос Ново 4 зщ Факундо Мура 17 зщ Йен Фрэй 16 зщ Микаэл дос Сантос Силва 3 зщ Серхио Регилон 59' 42 пз Янник Брайт 90+8' 8 пз Теласко Сеговия 24 пз Матео Сильветти 5 пз Каземиро 19 нп Херман Бертераме 80' 9 нп Луис Суарес 32 зщ Ноа Аллен 59' 59 Preston Plambeck 80' 41 пз Давид Руис 90+8' Запасные 2 зщ Джейлен Нил 26 пз Иван Лосенко 41 Samsy Keita 97 вр Дейн Сент-Клэр 76 зщ Эсекьель Абадья-Реда 56 нп Даниэль Пинтер 70 Daniel Sumalla 55 Ian Urkidi 52 Diego Rey Главные тренеры Хавьер Маскерано Голы Луис Суарес 0:1 81' Наказания Йен Фрэй 23' Теласко Сеговия 84'

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