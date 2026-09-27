Сербия - Нидерланды 27 сентября обзор матча
Дата публикации: 27-09-2026
Сербия
1 : 2
Нидерланды
Составы команд
Сербия
Нидерланды
|23
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|3
|зщ
|Страхиня Павлович
71'
|17
|зщ
|Алекса Терзич
|2
|зщ
|Коста Неделькович
59'
|15
|зщ
|Срджан Бабич
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|14
|пз
|Андрия Живкович
|22
|пз
|Саша Лукич
|20
|пз
|Сергей Милинкович-Савич
46'
|7
|пз
|Александар Станкович
59'
|9
|нп
|Деян Йовелич
46'
|10
|пз
|Душан Тадич
46'
|8
|нп
|Лука Йович
46'
|16
|зщ
|Страхиня Эракович
59'
|5
|пз
|Неманья Максимович
59'
|11
|зщ
|Филип Костич
71'
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|22
|зщ
|Дензел Думфрис
80'
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|15
|зщ
|Микки ван де Вен
|8
|пз
|Райан Гравенберх
67'
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
67'
|18
|пз
|Йоей Верман
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|11
|нп
|Коди Гакпо
17'
|17
|нп
|Мекс Мердинк
80'
|21
|пз
|Рубен ван Боммел
17'
|12
|пз
|Кеннет Тейлор
67'
|16
|пз
|Гус Тиль
67'
|2
|зщ
|Юрриен Тимбер
80'
|19
|пз
|Квинтен Тимбер
80'
Запасные
|1
|вр
|Джордже Петрович
|12
|вр
|Филип Станкович
|13
|зщ
|Никола Симич
|4
|пз
|Ваня Драгоевич
|18
|пз
|Михайло Цветкович
|19
|пз
|Стефан Джодич
|21
|пз
|Лазар Самарджич
|13
|вр
|Робин Руфс
|23
|вр
|Марк Флеккен
|5
|зщ
|Натан Аке
|3
|пз
|Йоррел Хато
|20
|пз
|Тён Копмейнерс
|9
|нп
|Джошуа Зиркзее
|10
|нп
|Ноа Ланг
Главные тренеры
|Велько Паунович
|Хавьер Эрнандес
Голы
Мекс Мердинк
0:1
30'
Лука Йович
Саша Лукич
1:1
46'
Мекс Мердинк
Гус Тиль
1:2
69'
Наказания
Саша Лукич
12'
Юрриен Тимбер
85'
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