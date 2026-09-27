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Сербия - Нидерланды 27 сентября обзор матча

Дата публикации: 27-09-2026
Сербия
Сербия
1 : 2
Нидерланды
Нидерланды
Составы команд
Сербия
Нидерланды
23СербияврВаня Милинкович-Савич
3СербиязщСтрахиня Павлович
71'
17СербиязщАлекса Терзич
2СербиязщКоста Неделькович
59'
15СербиязщСрджан Бабич
6СербиязщНеманья Гудель
14СербияпзАндрия Живкович
22СербияпзСаша Лукич
20СербияпзСергей Милинкович-Савич
46'
7СербияпзАлександар Станкович
59'
9СербиянпДеян Йовелич
46'
10СербияпзДушан Тадич
46'
8СербиянпЛука Йович
46'
16СербиязщСтрахиня Эракович
59'
5СербияпзНеманья Максимович
59'
11СербиязщФилип Костич
71'
1НидерландыврБарт Вербрюгген
22НидерландызщДензел Думфрис
80'
6НидерландызщЯн Паул ван Хекке
4НидерландызщВирджил ван Дейк
15НидерландызщМикки ван де Вен
8НидерландыпзРайан Гравенберх
67'
14НидерландыпзТейани Рейндерс
67'
18НидерландыпзЙоей Верман
7НидерландынпКрисенсио Саммервилл
11НидерландынпКоди Гакпо
17'
17НидерландынпМекс Мердинк
80'
21НидерландыпзРубен ван Боммел
17'
12НидерландыпзКеннет Тейлор
67'
16НидерландыпзГус Тиль
67'
2НидерландызщЮрриен Тимбер
80'
19НидерландыпзКвинтен Тимбер
80'
Запасные
1СербияврДжордже Петрович
12СербияврФилип Станкович
13СербиязщНикола Симич
4СербияпзВаня Драгоевич
18СербияпзМихайло Цветкович
19СербияпзСтефан Джодич
21СербияпзЛазар Самарджич
13НидерландыврРобин Руфс
23НидерландыврМарк Флеккен
5НидерландызщНатан Аке
3НидерландыпзЙоррел Хато
20НидерландыпзТён Копмейнерс
9НидерландынпДжошуа Зиркзее
10НидерландынпНоа Ланг
Главные тренеры
СербияВелько Паунович
ИспанияХавьер Эрнандес
Голы
Мекс Мердинк
0:1
30'
Лука Йович
Саша Лукич
1:1
46'
Мекс Мердинк
Гус Тиль
1:2
69'
Наказания
Саша Лукич
12'
Юрриен Тимбер
85'
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