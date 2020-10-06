Россия - Нигерия 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 45319 06 Октября 2026 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026 , Товарищеские матчи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Россия Нигерия Главные тренеры Валерий Георгиевич Карпин История личных встреч 06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 1 Текстовая трансляция Автообновление отключено каждые 30 секунд каждую минуту каждые 2 минуты каждые 3 минуты каждые 4 минуты каждые 5 минут 0' Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Россия — Нигерия. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.