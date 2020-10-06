Россия - Нигерия 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 45319
06 Октября 2026 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Россия
Нигерия
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|06.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Россия — Нигерия. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
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