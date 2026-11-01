Родина - Локомотив М 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
22 Ноября 2026 года в 19:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 15-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Родина
Москва
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Джонатан Альба
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|30.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 1
|22.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|14
|31
|2
|Динамо М
|14
|31
|3
|Спартак М
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|26
|5
|ЦСКА
|14
|26
|6
|Ростов
|15
|22
|7
|Крылья Советов
|15
|18
|8
|Рубин
|14
|18
|9
|Балтика
|14
|17
|10
|Оренбург
|14
|17
|11
|Динамо Мх
|14
|16
|12
|Ахмат
|14
|14
| 13
Стыковая зона
|Родина
|14
|12
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|14
|12
| 15
Зона вылета
|Локомотив М
|14
|11
| 16
Зона вылета
|Факел
|14
|6
Кто победит?
0 голосов болельщиков