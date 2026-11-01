Алашкерт - Ноа 22 Ноября прямая трансляция
22 Ноября 2026 года в 19:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 14-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Алашкерт
Мартуни
Ноа
Ереван
История личных встреч
|17.08.2026
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|25.04.2026
|Армения — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|31.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|27.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Армения — Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 0
|16.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 6
|04.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
|02.03.2024
|Армения - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|30.10.2023
|Армения - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ноа
|13
|34
| 2
Лига конференций
|Арарат-Армения
|13
|32
| 3
Лига конференций
|Пюник
|13
|31
|4
|Алашкерт
|13
|25
|5
|Сардарапат
|13
|20
|6
|Ширак
|14
|17
|7
|Урарту
|12
|16
|8
|Ван
|14
|11
|9
|Арарат
|13
|11
|10
|Сюник
|13
|11
|11
|БКМА
|13
|11
| 12
Зона вылета
|Гандзасар
|14
|3
Кто победит?
0 голосов болельщиков