Наполи - Торино 21 ноября обзор матча Дата публикации: 22-11-2026 Наполи 1 : 0 Торино События матча ССК Наполи - Торино 13' ⇄ Кевин Де Брёйне / Антонио Вергара 40' ⇄ Закария Абухляль / Рафик Бельгали 46' ⇄ Никола Влашич / Даниэл Браганса 54' Пьетро Комуццо 56' Билли Гилмор 58' ⇄ Матиас Оливера / Рафа Марин 58' ⇄ Ноа Ланг / Леонардо Спинаццола 68' ⇄ Чезаре Казадеи / Гвидас Гинейтис 72' ⇄ Эрай Джемерт / Ардиан Исмайли 72' ⇄ Дуван Сапата / Джованни Симеоне 73' ⚽ Скотт Мактоминей (1 - 0) 76' Франк Ангисса 82' ⇄ Жоване / Расмус Хёйлунн 82' ⇄ Костантино Фавазули / Маттео Политано Составы команд Наполи Неаполь Торино Турин 32 вр Ваня Милинкович-Савич 31 зщ Сэм Бёкема 13 зщ Амир Ррахмани 16 зщ Рафа Марин 58' 37 зщ Леонардо Спинаццола 58' 8 пз Скотт Мактоминей 99 пз Франк Ангисса 6 пз Билли Гилмор 26 пз Антонио Вергара 13' 19 нп Расмус Хойлунд 82' 21 нп Маттео Политано 82' 11 пз Кевин Де Брёйне 13' 17 зщ Матиас Оливера 58' 70 нп Ноа Ланг 58' 2 зщ Костантино Фавазули 82' 23 нп Жиоване 82' 20 вр Лукас Перри 23 зщ Сауль Коко-Басси 44 зщ Ардиан Исмайли 72' 15 зщ Пьетро Комуццо 77 пз Алессио Каччамани 8 пз Роландо Мандрагора 45 пз Рафик Белгали 40' 21 пз Даниэл Браганса 46' 66 пз Гвидас Гинейтис 68' 18 нп Джованни Симеоне 72' 19 нп Че Адамс 7 нп Закария Абухляль 40' 10 пз Никола Влашич 46' 22 пз Чезаре Казадей 68' 5 зщ Эрай Джёмерт 72' 91 нп Дуван Сапата 72' Запасные 14 вр Никита Контини 41 вр Давид Спинелли 35 зщ Лука Марьянуччи 20 нп Лоренцо Лукка 36 нп Мильтон Перейра 26 вр Диего Маскарди 76 вр Лапо Сивьеро 2 зщ Нейтан Паттерсон 29 зщ Никколо Фортини 6 пз Эмирхан Илькхан 11 пз Гаэтано Ористанио 28 пз Киян Фитц-Джим 9 нп Пьетро Пеллегри 17 нп Сандро Куленович Главные тренеры Массимилиано Аллегри Иньяцио Абате Голы Скотт Мактоминей Ноа Ланг 1:0 73' Наказания Пьетро Комуццо 54' Билли Гилмор 56' Франк Ангисса 76'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Наполи - Торино, который состоялся 21 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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