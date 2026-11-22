Наполи - Торино 21 ноября обзор матча
Дата публикации: 22-11-2026
Наполи
1 : 0
Торино
События матча ССК Наполи - Торино
13'
⇄
Кевин Де Брёйне / Антонио Вергара
40'
⇄
Закария Абухляль / Рафик Бельгали
46'
⇄
Никола Влашич / Даниэл Браганса
54'
Пьетро Комуццо
56'
Билли Гилмор
58'
⇄
Матиас Оливера / Рафа Марин
58'
⇄
Ноа Ланг / Леонардо Спинаццола
68'
⇄
Чезаре Казадеи / Гвидас Гинейтис
72'
⇄
Эрай Джемерт / Ардиан Исмайли
72'
⇄
Дуван Сапата / Джованни Симеоне
73'
⚽
Скотт Мактоминей (1 - 0)
76'
Франк Ангисса
82'
⇄
Жоване / Расмус Хёйлунн
82'
⇄
Костантино Фавазули / Маттео Политано
Составы команд
Наполи
Неаполь
Торино
Турин
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|16
|зщ
|Рафа Марин
58'
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
58'
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|99
|пз
|Франк Ангисса
|6
|пз
|Билли Гилмор
|26
|пз
|Антонио Вергара
13'
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
82'
|21
|нп
|Маттео Политано
82'
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
13'
|17
|зщ
|Матиас Оливера
58'
|70
|нп
|Ноа Ланг
58'
|2
|зщ
|Костантино Фавазули
82'
|23
|нп
|Жиоване
82'
|20
|вр
|Лукас Перри
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|44
|зщ
|Ардиан Исмайли
72'
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|77
|пз
|Алессио Каччамани
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|45
|пз
|Рафик Белгали
40'
|21
|пз
|Даниэл Браганса
46'
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
68'
|18
|нп
|Джованни Симеоне
72'
|19
|нп
|Че Адамс
|7
|нп
|Закария Абухляль
40'
|10
|пз
|Никола Влашич
46'
|22
|пз
|Чезаре Казадей
68'
|5
|зщ
|Эрай Джёмерт
72'
|91
|нп
|Дуван Сапата
72'
Запасные
|14
|вр
|Никита Контини
|41
|вр
|Давид Спинелли
|35
|зщ
|Лука Марьянуччи
|20
|нп
|Лоренцо Лукка
|36
|нп
|Мильтон Перейра
|26
|вр
|Диего Маскарди
|76
|вр
|Лапо Сивьеро
|2
|зщ
|Нейтан Паттерсон
|29
|зщ
|Никколо Фортини
|6
|пз
|Эмирхан Илькхан
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|9
|нп
|Пьетро Пеллегри
|17
|нп
|Сандро Куленович
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Иньяцио Абате
Голы
Скотт Мактоминей
Ноа Ланг
1:0
73'
Наказания
Пьетро Комуццо
54'
Билли Гилмор
56'
Франк Ангисса
76'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Наполи - Торино, который состоялся 21 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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